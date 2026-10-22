“Trump oo xabsi ku jira”: Boor xayaysiis oo muuqaal toos ah laga daawanayo oo laga furay fagaaraha Tajrish ee Tehran
Dowladda ama hay’adaha Iiraan ayaa fagaaraha mashquulka badan ee Tajrish, oo ku yaalla waqooyiga magaalada Tehran, ku rakibay boor xayaysiis oo saddex-geesood ah, kaas oo muujinaya qof wejiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u eg oo xiran maaskaro, kuna dhex socda meel u ekeysiisan qol xabsi.
Dadka halkaas maraya ayaa istaaga si ay u daawadaan muuqaalka una sawirtaan.
Bandhiggan ayaa la daahfuray Arbacadii, 19-kii Oktoobar. Qaar ka mid ah dadka isticmaala barta X ayaa sheegay in dhismaha boorkan uu socday muddo bil ah.
Wakaaladda wararka ee Mehr ayaa sheegtay in bandhiggan la qorsheeyay inuu socdo 24 saacadood maalintii. Waxaa dhinaciisa ku qoran hal-ku-dhegga ah: “In aan la arkin muuqaalkan waa dembi.”
Xayaysiiskan tooska ah ayaa sidoo kale soo jiitay dareenka warbaahinta caalamka, iyadoo wakaaladaha wararka ee Reuters iyo Agence France-Presse, iyo sidoo kale wargeyska Guardian ee ka soo baxa London, ay wax ka qoreen.