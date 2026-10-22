Macron oo hogaamiyayal shisheeye ku eedeeyay rabshadaha ka socda faransiiska
Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, ayaa hoggaamiyeyaal shisheeye ku eedeeyay inay si siyaasadeed uga faa’iidaysanayaan dibadbaxyada ka socda dalkiisa, si ay taageero ugu helaan doorashooyinka ka dhacaya dalalkooda.
Macron oo aan magacyadooda sheegin ayaa sheegay in hoggaamiyeyaashaas ay hadalladooda ku saabsan rabshadaha ka dhashay dibadbaxyada looga soo horjeedo sare u kaca qiimaha maciishadda u adeegsanayaan ololahooda doorasho, iyagoo taas ku samaynaya waxyeellada Faransiiska.
Isagoo booqasho ku jooga Bariga Dhexe, ayuu Macron hoggaamiyeyaashaas ku tilmaamay “kuwo ku mashquulsan ololaha doorashooyinka, ha joogaan gobolkan ama dhinaca kale ee Badweynta Atlaantik”.
Hadalka Macron ayaa u muuqda mid si gaar ah loogu jeediyay ra’iisul wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, oo wajahaya doorashooyinka baarlamaanka toddobaadka soo socda, iyo madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, oo dalkiisu bisha soo socota u dareerayo doorashooyinka xilliga dhexe ee Congress-ka.
Tan iyo markii ay rabshaduhu ka qarxeen magaalada Paris iyo magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Lyon, Marseille iyo Nice, ku dhowaad 150 qof ayaa lagu helay dambi, halka in ka badan 800 oo qof maxkamad la soo taagay.