Ruushka oo ku dhawaaqay war farxad weyn u ah Trump
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Ruushka, Alexander Novak, ayaa sheegay in Ruushku uu Khamiista u diri doono Maraykanka markabkii ugu horreeyay ee shidaalka naaftada qaada, sida ay baahisay warbaahinta Vedomosti, kaddib heshiis lala galay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Ruushka ayaa 9-kii Oktoobar qaaday mamnuucid uu isagu saaray dhoofinta shidaalka naaftada. Mamnuuciddaas ayaa markii hore loo soo rogay si wax looga qabto yaraanta shidaalka ee gudaha dalka, taas oo ay sababeen weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku qaadday warshadaha sifaynta shidaalka.
Tallaabadan ayaa timid kaddib markii Trump uu ku baaqay in shidaalka naaftada la gaarsiiyo suuqyada caalamka.
Trump ayaa sheegay in Ruushku uu isla markiiba dhoofin doono 300,000 oo tan oo shidaalka naaftada ah, taas oo u dhiganta 2.25 milyan oo fuusto.
Dhanka kale, Novak ayaa Arbacada sheegay in markabka ugu horreeya uu qaadi doono 40,000 oo tan oo shidaalkaas ah. Wuxuu intaas ku daray in dukumentiyada la xiriira sahayda shidaalka ay ku dhow yihiin in la dhammaystiro, sida ay warbaahintu soo werisay. Hase yeeshee, ma uusan sheegin dekedda laga rari doono shidaalka.
“Shixnado kale ayaa dabcan xigi doona. Labada hoggaamiye ayaa heshiisyo gaaray. Waxaan dabooli doonnaa baahida Maraykanka inta ay awooddeennu saamaxayso,” ayay wakaaladda wararka ee RIA soo xigatay.
Trump ayaa sidoo kale sheegay in Ruushku uu bisha Nofeembar dhoofin doono 500,000 oo tan, halka hal milyan oo tan oo kale la dhoofin doono isla markiiba kaddib.