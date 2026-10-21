Dowladda Soomaaliya oo Yemen ka soo celisay 220 muwaadin oo ku noolaa xaalado adag
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay 2020 muwaadin oo Soomaali ah oo ku noolaa dalka Yemen, kuwaas oo ay ka mid yihiin qoysas muddo dheer ku sugnaa dalkaas.
Soo celinta muwaadiniintan ayaa waxaa iska kaashaday dowladda Soomaaliya, Hay’adda Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM) iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga (UNHCR).
Dadka dalka dib loogu soo celiyay ayaa waxaa ku jiray qoysas muddo dheer ku noolaa magaalooyinka Cadan iyo meelo kale oo Yemen ah, kuwaas oo qaarkood ay la kulmeen caqabado nololeed, shaqo la’aan iyo saameynta dagaallada dalkaas ka socda.
Abuubakar Ibraahim Cumar, oo ka mid ahaa dadka maanta Muqdisho lagu soo dhaweeyay, ayaa sheegay inuu muddo shan sano ah ku noolaa magaalada Cadan ee Yemen. Waxa uu xusay inuu aad ugu faraxsan yahay dib ugu soo laabashada dalkiisa hooyo, kaddib sannado uu dibadda ku maqnaa.
Qaar kale oo ka mid ah dadka la soo celiyay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay dib ula midoobaan ehelkooda, gaar ahaan hooyooyinkooda iyo walaalahooda oo ay muddo dheer kala maqnaayeen. Mid ka mid ah dadka la soo celiyay ayaa sheegay in qoyskiisu muddo ku dhow 30 sano ku noolaa Yemen, halkaas oo uu ku dhashay.
Dadka dib loo soo celiyay ayaa sidoo kale ka warramay caqabadaha ay kala kulmeen nolosha Yemen, gaar ahaan shaqo helista iyo xaaladaha ay wajahayaan qaxootiga ku nool magaalooyinka Cadan iyo meelo kale oo dalkaas ah.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya, Xasan Maxamed Cali, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto dib u soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan dalalka dibadda, si ay si nabad ah ugu soo laabtaan dalkooda hooyo.
Wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in in ka badan 1,500 oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah dib loogu soo celiyay dalka intii lagu jiray sannadkan, isaga oo xusay in duulimaadkii maanta uu ahaa kii saddexaad ee muwaadiniin Soomaaliyeed laga soo qaado Yemen.
Waxa uu u mahadceliyay hay’adaha iyo dhinacyada ka qayb qaatay hawsha, oo ay ka mid yihiin IOM, Midowga Yurub, UNHCR, Xafiiska Qaxootiga Qaranka iyo hay’adaha kale ee dowladda Soomaaliya, isaga oo sidoo kale ammaanay shaqada safaaradda Soomaaliya ee Yemen.
Soo celinta muwaadiniintan ayaa qayb ka ah dadaallada dowladda Soomaaliya iyo hay’adaha caalamiga ah ee lagu caawinayo muwaadiniinta ku nool dalalka dibadda, gaar ahaan kuwa wajahaya xaalado nololeed oo adag, si ay dib ugu helaan taageerada ehelkooda iyo fursado ay noloshooda uga bilaabaan dalkooda hooyo.