Burcad-badeedda oo dhaawacday kalluumaysigii iyo ganacsigii Bander Beyla
Dib u soo cusboonaanshaha falalka burcad-badeedda ee xeebaha Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay kalluumaysatada iyo ganacsatada degmada Bander Beyla ee gobolka Bari, halkaas oo dadka deegaanka ay wajahayaan dakhli-yaraan, xannibaado amni iyo cabsi la xiriirta in lagu tuhmo taageeridda kooxaha afduubta maraakiibta.
Bander Beyla oo ah magaalo xeebeed ay dad badan noloshoodu ku tiirsan tahay kalluumaysiga ayaa noqotay goob si weyn isha loogu hayo tan iyo markii ay kordheen afduubyada maraakiibta ee xeebaha Soomaaliya. Inkasta oo tallaabooyinka amniga loo qaaday sidii loo joojin lahaa falalka burcad-badeedda, haddana saameyntoodu waxay gaartay dadka rayidka ah ee ku tiirsan badda iyo ganacsiga la xiriira.
Cabdifataax Maxamed oo muddo 20 sano ah kalluumaysi ka waday xeebaha Soomaaliya ayaa sheegay in kalluunka oo yaraaday iyo maraakiibta shisheeye ee kalluumaysiga ay sii adkeeyeen nolosha kalluumaysatada maxalliga ah. Ninkan oo kalluumaysiga bilaabay isaga oo 15 jir ah ayaa sheegay in fursadihii uu ku heli jiray kalluunka iyo aargoosatada ay hoos u dhaceen, taas oo saameysay awoodda uu qoyskiisa ku masruufo.
Wuxuu sheegay in kalluumaysatadu aysan awood ahaan la tartami karin maraakiibta waaweyn ee shisheeye, halka dadka deegaanka qaarkood ay hubka u qaateen inay weerarro ka geystaan badda. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu aaminsan yahay in falalka burcad-badeeddu ay dhaawacayaan bulshada ay ka soo jeedaan.
Dhibaatada ayaa sii xoogaysatay dabayaaqadii bishii Agoosto, markii maamulka deegaanka uu kalluumaysatada ka mamnuucay inay badda aadaan muddo laba bilood ah, sababo la xiriira walaac laga qabay in burcad-badeeddu ay isu ekaysiiyaan kalluumaysato caadi ah si ay uga dhuuntaan ciidamada amniga.
Cabdifataax ayaa sheegay in xannibaaddaasi ay culays weyn ku noqotay qoysaska, maadaama kalluumaysigu uu yahay isha ugu muhiimsan ee ay noloshooda ka maareeyaan. Wuxuu sidoo kale sheegay in kalluumaysatadu ay halis ugu jiraan in lagu tuhmo burcad-badeednimo ama inay sahay gaarsiiyeen maraakiibta la afduubtay, haddii ay badda aadaan.
Abdirisaaq Siciid oo muddo 15 sano ah kalluumaysi ka waday Bander Beyla ayaa sheegay in hawlgallada ka dhanka ah burcad-badeeddu ay horseedeen xarigga daraasiin qof oo lagu tuhmay inay cunto ama qaad gaarsiiyeen kooxaha afduubta maraakiibta. Sida uu sheegay, ganacsatada iyo dukaamada deegaanka ayaa sidoo kale lagu amray inaysan waxba ka iibin dadka lagu tuhunsan yahay burcad-badeedda.
Saameynta amni-darradu kuma koobna kalluumaysiga oo keliya, balse waxay gaartay ganacsiga iyo isu socodka badeecadaha. Abdirisaaq ayaa sheegay in doonyihii badeecadaha ka keeni jiray Yemen ay joojiyeen safarradii ay ku imaan jireen deegaanka kaddib markii ay kordheen weerarrada burcad-badeedda, arrintaas oo saameysay ganacsatada iyo helitaanka badeecadaha.
Saraakiil ka tirsan maamulka deegaanka ayaa sheegay in xannibaadihii amniga laga qaaday 1-dii Oktoobar, kaddib hawlgallo ka dhan ah burcad-badeedda oo horseeday sii deynta saddex markab oo la afduubtay. Hay’adda Caalamiga ah ee Badaha (IMO) ayaa 2-dii Oktoobar xaqiijisay in la sii daayay maraakiibta Honour 25, Seamull oo sidoo kale loo yaqaan Sibu 1, iyo Eureka, iyadoo la xoreeyay 44 shaqaale ah. Hay’addu waxay sidoo kale sheegtay in shan shaqaale ah ay dhinteen intii lagu jiray hawlgalkii lagu badbaadinayay markabka Honour 25.