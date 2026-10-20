UK oo diyaarado dagaal u diraysa Sacuudi Carabiya si ay uga difaacdo weerarrada Xuutiyiinta

News DeskOctober 20, 2026
1 minute read

Dowladda UK ayaa sheegtay inay geyn doonto diyaaradaha dagaalka ee nooca Typhoon-ka (ee ka tirsan Ciidanka Cirka ee UK) si ay u difaacaan Sacuudi Carabiya, taas oo jawaab u ah weerarrada gantaallada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay kooxda Xuutiyiintu sii kordhinayaan.

Hawlgalkan difaaca ah — oo uu oggolaaday Ra’iisul Wasaare Andy Burnham — ayaa gacan ka geysan doona difaaca magaalooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Sacuudi Carabiya, iyadoo laga hortagayo weerarrada dhanka hawada ah ee ay geysanayaan kooxda ay taageerto Iiraan.

Tani waxay daba socotaa weerarro ay Xuutiyiintu ku qaadeen caasimadda Sacuudiga ee Riyaad, iyo sidoo kale goobaha tamarta oo ku yaalla xeebaha dalkaas.

“Diyaaradahan waxay ka hawlgeli doonaan door difaac ah, mana qaadi doonaan weerarro dagaal oo ka dhan ah Xuutiyiinta,” ayuu yiri Xoghayaha Difaaca Wes Streeting, isagoo ku sheegay bayaan qoraal ah oo soo baxay Talaadadii.

Xuutiyiintu waxay ku jiraan dagaal sokeeye oo ay kula jiraan dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, taas oo ay taageerto Sacuudi Carabiya.

News DeskOctober 20, 2026
1 minute read
home

Related Articles

” Musuq maasuqu aduu kaa bilaabmaa kuguna dhamaadaa………..” Xukuumadda Somaliland oo u jawaabtey Maxamuud Xaashi.

October 20, 2026

Itoobiya oo uga digtay Eritrea inay taageerto kooxaha mucaaradka

October 20, 2026

Netanyahu oo khariidad ku muujiyey Somaliland iyo Puntland inay saaxiib la yihiin Israa’iil iyo Imaaraadka

October 20, 2026

Maraykanka iyo Israa’iil oo ka fiirsanaya weerarro cusub oo ka dhan ah Iiraan

October 20, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker