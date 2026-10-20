Maraykanka iyo Israa’iil oo ka fiirsanaya weerarro cusub oo ka dhan ah Iiraan
Maraykanka iyo Israa’iil ayaa la sheegay inay ka fiirsanayaan suurtagalnimada inay dib u bilaabaan weerarrada milatari ee ka dhanka ah Iiraan, iyadoo khubarada amniga ay ka digayaan in xiisadaha labada dhinac ay mar kale isu beddeli karaan dagaal cusub.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa si cad u sheegay in aanay doonayn in dagaalku dib u qarxo, hase yeeshee waxay Iiraan u direen digniino adag. Dhanka kale, wararka ayaa sheegaya in Maraykanku qorshaynayo inuu gobolka Bariga Dhexe keeno markab dagaal oo saddexaad oo diyaaradaha xambaara, taas oo sii xoojinaysa walaaca laga qabo hawlgallo milatari oo cusub.
Netanyahu ayaa wareysiyo uu bixiyey ku sheegay in haddii Iiraan isku daydo inay weerarto Israa’iil, ay taasi noqon doonto khalad weyn. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu xusay in aanu ku habboonayn in dagaal cusub uu qarxo toddobaadyo ka hor doorashada Israa’iil ee 27-ka Oktoobar, maadaama dalkaasi aanu lahayn nidaam codbixin maqnaansho oo guud oo u oggolaanaya muwaadiniinta inay meel kasta ka codeeyaan.
Trump ayaa isaguna toddobaadkii hore, isaga oo ku sugan magaalada Atlanta, sheegay in dunidu ay arki doonto tallaabooyinka uu Maraykanku ka qaadayo Iiraan. Hadalladan ayaa imanaya xilli la filayo doorashada dhexe ee Maraykanka 3-da Nofeembar, taas oo saamayn ku yeelan karta go’aannada maamulka Washington ee la xidhiidha dagaal cusub.
Khubaro amni oo Israa’iili ah ayaa aaminsan in suurtagalnimada dagaal cusub ay sii kordhayso haddii aan la gaadhin heshiis diblomaasiyadeed. Danny Citrinowicz, oo ah cilmi-baare sare oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Amniga Qaranka ee Israa’iil, ayaa sheegay in labada dhinacba ay aaminsan yihiin inay guul ka gaadheen dagaalkii socday ku dhowaad labada bilood horaantii sannadkan, balse aanay jirin heshiis waara oo xallinaya khilaafaadka.
Sida uu sheegay Citrinowicz, Maraykanku ma awoodo inuu si fudud ugu dhawaaqo guul isaga oo aan gaadhin heshiis, halka Iiraanna aanay doonayn in cadaadiska badda ee lagu hayo uu sii socdo.