Itoobiya oo uga digtay Eritrea inay taageerto kooxaha mucaaradka
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa uga digay Eritrea inay la kulmi doonto “jawaab adag” haddii ay sii waddo taageeridda kooxaha mucaaradka ah ee gudaha Itoobiya, isagoo dowladda Eritrea ku tilmaamay “wakiil wax burburin”.
Xiriirka labada dal ayaa si weyn u xumaaday, iyadoo xiriirkii diblomaasiyadeed uu go’ay, xiisaduna ay sii kordhayso. Itoobiya ayaa ku eedaysay Eritrea inay taageerto kooxo hubeysan oo ka soo horjeeda dowladdeeda, isla markaana ay ku lug leedahay colaadda ka socota waqooyiga Itoobiya. Eritrea ayaa beenisay eedeymahaas.
Khilaafka diblomaasiyadeed ayaa sii xoogaystay ka dib markii Itoobiya ay ku dhawaaqday xiritaanka safaaraddeeda ku taal Asmara, oo ah caasimadda Eritrea, taariikhdu markay ahayd 1-da Oktoobar 2026, iyo inay dalkeeda ka eriday 10 diblomaasi oo u dhashay Eritrea. Eritrea ayaa iyaduna qaadday tallaabooyin la mid ah, taas oo ugu dambayntii keentay in xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Itoobiya ay gebi ahaanba u jarto.
Wareysi uu dhawaan bixiyay, Abiy wuxuu ku sheegay in dalalka taageera Eritrea aysan awoodi doonin inay ka difaacaan cawaaqibka ka dhalan kara falalkeeda.
“Waxa aan si adag u aaminsanahay in kuwa taageera Eritrea aysan awoodin wax ka badan inay siiyaan rasaas iyo agab ciidan, mana xallin karaan dhibaatooyinka Eritrea,” ayuu yiri, isagoon magacaabin dalka ama dhinacyada uu ula jeeday.
Abiy ayaa sidoo kale ku eedeeyay Eritrea inay dooratay inay noqoto “goob ay ku ciyaaraan cadawga,” halkii ay ka noqon lahayd lamaane ka qayb qaata horumarinta gobolka.
“Hase yeeshee, haddii ay sii waddo iska indho-tirka baaqyadeenna, khatartu aad bay u weynaan doontaa,” ayuu uga digay.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale dhaliilay xaaladda gudaha ee Eritrea, isagoo ku dooday in dowladda dalkaas ay ku guuldareysatay inay mudnaan siiso horumarinta.
“Ka hor xorriyadda, magaalooyinka Eritrea waxay ahaayeen kuwo firfircoon oo barwaaqo ah. Maantase, waxay isu beddeleen tuulooyin,” ayuu yiri.
Abiy ayaa intaas ku daray in dad badan oo reer Eritrea ah ay waayeen fursado dhaqaale tan iyo markii dalku xorriyadda qaatay, isagoo sheegay in caqabadaha ay wajahayaan ay ka dhasheen guuldarrada dowladda ee dhanka maamulka.
“Dadka reer Eritrea, oo ah kuwo shaqo-jecel oo deeqsi ah, ayaa noqday astaan muujinaysa tahriibka iyo nolol ay ka buuxaan dhibaatooyin. Haddii la weydiiyo sababta xaaladdan u dhacday, waa dowladdu oo ka joojisay maalgelinta horumarinta iyo dhisidda hay’adaha, beddelkeedana waxay noqotay qalab ay adeegsadaan cadawga Itoobiya,” ayuu yiri.