Duqeyn ka dhacday Abyei oo dishay 78 qof, saddex Soomaali ahna ay ku dhinteen
Ugu yaraan 78 qof ayaa ku dhintay duqeyn cirka ah oo ka dhacday magaalada Abyei, halkaas oo ganacsato Soomaali ah ay ku leeyihiin xarumo ganacsi, sida uu sheegay Cabdullaahi Muuse Ibraahim, oo ah ganacsade Soomaali ah oo ku sugan Koonfurta Suudaan.
Cabdullaahi, oo wareysi siiyay Tv ga Shabeelle, ayaa sheegay in saddex dhallinyaro Soomaali ah la xaqiijiyay inay ku dhinteen duqeynta, halka saddex kale ay ku dhaawacmeen. Wuxuu intaas ku daray in khasaaraha uu gaaray ganacsiyo ay Soomaalidu ku lahayd magaalada, gaar ahaan kuwa shidaalka lagu iibiyo.
Sida uu sheegay, duqeynta ayaa dhacday subaxnimadii, Isniinta, abaare 11:00, waxaana fuliyay diyaarado uu sheegay inay ka soo duuleen magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan. Wuxuu sheegay in weerarku uu ka dhacay suuq ay ganacsato badan ku lahaayeen xarumo shidaal.
Dowladda Suudaan ayaa la sheegay inay ku eedeysay xoogagga gurmadka degdegga ah ee RSF, oo dagaal kula jira ciidanka dowladda, inay shidaal ka qaataan goobta la duqeeyay. Sida uu Cabdullaahi sheegay, dowladda Suudaan ayaa horay uga digtay in goobaha shidaalka lagu iibiyo ee halkaas ku yaalla loo adeegsado sahayda RSF.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay in 78 qof ay ku dhinteen weerarka, kuwaas oo badankoodu ahaa ganacsato, sida uu sheegay Cabdullaahi. Si madax-bannaan looma xaqiijin tirada guud ee dhimashada, cidda fulisay weerarka iyo xaaladaha rasmiga ah ee ku xeeran duqeynta.
Cabdullaahi ayaa sheegay in weerarku cabsi weyn ku abuuray Soomaalida ku nool Abyei, isla markaana qaar ka mid ah ganacsatadu ay bilaabeen inay magaalada ka baxaan, iyagoo ka baqaya duqeymo kale iyo khasaaro soo gaara naftooda iyo hantidooda.
Wuxuu ugu baaqay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo safaaradda Soomaaliya ee Koonfurta Suudaan, inay si degdeg ah ula socdaan xaaladda Soomaalida ku waxyeelloobay weerarka, isla markaana ay taageeraan dadka doonaya inay ka baxaan goobaha khatarta ah oo ay gaaraan magaalada Juba.