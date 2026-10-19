Reuters: Ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhintay weerar ay Xuutiyiintu ku qaadeen xero ciidamada dowladda Yemen lagu tababaro

News DeskOctober 19, 2026
Less than a minute

Ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhintay weerar ay Xuutiyiintu ku qaadeen xero tababar oo ay la haayeen ciidamada dowladda Yemen oo ku taal gobolka Shabwa sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganeysa ilo dowladda ah iyo kuwa caafimaad.

Xutiyiinta ayaa si joogto ah u bartilmaameedsaday xarumaha ciidamada isbahaysiga la ah dowaldda la aqoonsan yahay ee Yemen iyo ciidamada taageera isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo.

Xuutiyiinta ayaa mar sii horeysay ku weeraray shan gantaal qasriga Al-Maashiq kaas oo ay ku tilmaameen in uu yahay xarunta howlgallada ee isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiyo.

Warbixinadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in shan qof lagu dilay iyadoo tiro kale oo badan ay ku dhaawacmeen weerarka. Qasriga waxaa deggan dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Yemen.

News DeskOctober 19, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : Itoobiya oo Aqoonsiga Somaliland ka Hortimid , iyo Somaliland oo Jawaab Adag Bixisay..

October 19, 2026

Dhaawac halis ah ayaa soo gaadhay xildhibaanad Australian ah oo lagu dhuftay gaadhi

October 19, 2026

Mareykanka ayaa ka digay in Itoobiya iyo Eritrea dagaallamaan

October 19, 2026

Obama oo cambaareeyay baaritaanka lagu hayo Ilhaan Cumar, kuna tilmaamay isku day lagu cabsi-gelinayo

October 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker