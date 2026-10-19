Obama oo cambaareeyay baaritaanka lagu hayo Ilhaan Cumar, kuna tilmaamay isku day lagu cabsi-gelinayo
Madaxweynihii hore ee Mareykanka, Barack Obama, ayaa baaritaanka ay Wasaaradda Caddaaladda Mareykanka ku waddo xildhibaanadda Dimuqraadiga ah ee Ilhaan Cumar ku tilmaamay mid laga naxo, isaga oo sheegay inuu u muuqdo isku day dowladeed oo lagu cabsi-gelinayo mid ka mid ah dadka sida adag u dhaliila Madaxweyne Donald Trump, isla markaana lagu doonayo in dalka laga masaafuriyo.
Obama oo qoraal ku baahiyay baraha bulshada ayaa dhaliilay adeegsiga awoodda dowladda ee ka dhanka ah mas’uul la doortay, isaga oo yiri: “Dowladdu waxay awooddeeda oo dhan ku wajahinaysaa mas’uul la doortay oo sharciga ixtiraama, sababta oo keliya oo ah inuu ku dhiirraday inuu dhaliilo madaxweynaha.”
Obama ayaa sheegay in baaritaan iyo baadi-goob dhowaan lagu sameeyay guriga Ilhaan Cumar ee Washington, caasimadda Mareykanka, uu u muuqdo isku day lagu raadinayo caddeyn dambiyeed aanu jirin, taas oo la xiriirta dhacdooyin laga joogo 20 sano.
Sida lagu sheegay xogta la baahiyay, baaritaanku wuxuu diiradda saarayaa tuhunno la xiriira khiyaano dhinaca socdaalka ah, gaar ahaan su’aasha ah in aabbaheed Ilhaan Cumar uu bixiyay xog aan sax ahayn oo ku saabsan da’deeda markii ay qaadanaysay dhalashada Mareykanka sannadkii 2000.
Ilhaan Cumar ayaa eedeymahaas beenisay, iyadoo sheegtay inay dhalashada Mareykanka ku qaadatay hab sharci ah oo sax ah, kaddib markii ay Soomaaliya ka soo carartay sannadkii 1995.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa ka digay saameynta siyaasadeed ee tallaabadan, isaga oo sheegay in diyaar u ahaanshaha maamul kasta ee adeegsiga tallaabooyin noocan ah si qof loo cabsi-geliyo ay tahay arrin ay tahay in Mareykanka oo dhan ka caroodo.
“Haddii tani noqoto xaaladda cusub ee caadiga ah, ma jirto sabab lagu aamino in arrintu ku ekaan doonto iyada, ama in madaxweynayaasha mustaqbalka aysan samayn doonin wax la mid ah,” ayuu yiri Obama.
Inkasta oo Trump uu hore bartiisa Truth Social uga hadlay rabitaankiisa ah in Ilhaan Cumar dib loogu celiyo Soomaaliya, haddana markii wax laga weydiiyay baaritaanka iyo baadi-goobka gurigeeda, wuxuu wariyeyaasha u sheegay inuusan wax lug ah ku lahayn arrinta.
“Wax shaqo ah kuma lihi arrintaas. Waxaan u malaynayaa inay tahay qof aad u xun, balse arrintu waxay u taallaa Wasaaradda Caddaaladda,” ayuu yiri Trump.