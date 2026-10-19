Dhaawac halis ah ayaa soo gaadhay xildhibaanad Australian ah oo lagu dhuftay gaadhi

News DeskOctober 19, 2026
1 minute read

Helen Haines oo ka tirsan baarlamaanka Australia ayaa lagu dhuftay gaari. Raysalwasaaraha Australia, Anthony Albanese, ayaa ku tilmaamay “fal ula kac ah”.

“Tani ma ahayn shil, waxay u muuqataa in uu ahaa fal si ula kac ah loo geystay,” ayuu Albanese u sheegay warbaahinta Australia.

Raysalwasaaraha ayaa u muuqday mid ilmeynaya markii la weydiiyay in isaga iyo saaxiibbadiisa siyaasadeed ay dhexdooda kaga wada hadlaan hanjabaadaha iyo khataraha ay la kulmaan.

Hoggaamiyaha mucaaradka Australia, Angus Taylor, ayaa sheegay in uu aad uga murugooday, ugana naxay warkan.

Wuxuu yiri, “Waxaan u ducaynayaa Helen, waxaana ka fikirayaa qoyskeeda iyo dadka ay jeceshahay. Qofna ma ahan in sidan oo kale loo bartilmaameedsado.”

Helen Haines waa xildhibaanad madax-bannaan oo 65 jir ah, waxayna matashaa deegaanka Indi ee gobolka Victoria, koonfur-bari Australia.

Markii ugu horreysay waxaa aqalka wakiillada Australia loo doortay sannadkii 2019, waxaana markale dib loo doortay doorashadii 2022 iyo 2025.

Ka hor inta aysan siyaasadda soo gelin, waxay aheyd kalkaaliso caafimaad, umuliso iyo cilmi-baare caafimaadka bulshada.

Sidoo kale waxay daabacday dhowr qoraal oo cilmi-baariseed oo ku saabsan caafimaadka hooyada.

News DeskOctober 19, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : Itoobiya oo Aqoonsiga Somaliland ka Hortimid , iyo Somaliland oo Jawaab Adag Bixisay..

October 19, 2026

Reuters: Ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhintay weerar ay Xuutiyiintu ku qaadeen xero ciidamada dowladda Yemen lagu tababaro

October 19, 2026

Mareykanka ayaa ka digay in Itoobiya iyo Eritrea dagaallamaan

October 19, 2026

Obama oo cambaareeyay baaritaanka lagu hayo Ilhaan Cumar, kuna tilmaamay isku day lagu cabsi-gelinayo

October 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker