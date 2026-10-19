Dhaawac halis ah ayaa soo gaadhay xildhibaanad Australian ah oo lagu dhuftay gaadhi
Helen Haines oo ka tirsan baarlamaanka Australia ayaa lagu dhuftay gaari. Raysalwasaaraha Australia, Anthony Albanese, ayaa ku tilmaamay “fal ula kac ah”.
“Tani ma ahayn shil, waxay u muuqataa in uu ahaa fal si ula kac ah loo geystay,” ayuu Albanese u sheegay warbaahinta Australia.
Raysalwasaaraha ayaa u muuqday mid ilmeynaya markii la weydiiyay in isaga iyo saaxiibbadiisa siyaasadeed ay dhexdooda kaga wada hadlaan hanjabaadaha iyo khataraha ay la kulmaan.
Hoggaamiyaha mucaaradka Australia, Angus Taylor, ayaa sheegay in uu aad uga murugooday, ugana naxay warkan.
Wuxuu yiri, “Waxaan u ducaynayaa Helen, waxaana ka fikirayaa qoyskeeda iyo dadka ay jeceshahay. Qofna ma ahan in sidan oo kale loo bartilmaameedsado.”
Helen Haines waa xildhibaanad madax-bannaan oo 65 jir ah, waxayna matashaa deegaanka Indi ee gobolka Victoria, koonfur-bari Australia.
Markii ugu horreysay waxaa aqalka wakiillada Australia loo doortay sannadkii 2019, waxaana markale dib loo doortay doorashadii 2022 iyo 2025.
Ka hor inta aysan siyaasadda soo gelin, waxay aheyd kalkaaliso caafimaad, umuliso iyo cilmi-baare caafimaadka bulshada.
Sidoo kale waxay daabacday dhowr qoraal oo cilmi-baariseed oo ku saabsan caafimaadka hooyada.