Xaalad lagu tilaamay mid ‘murugo leh’ oo ka dhacday dal ay Soomaali badani ku nool yihiin
Kooxaha gurmadka degdegga ah ayaa ka jawaabaya shil dhimasho badan dhaliyay oo ka dhacay saldhig milatari oo ku yaalla gobolka Alberta ee dalka Canada, kaddib qarax iyo dab weyn oo halkaas ka kacay.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in ugu yaraan toddoba qof ay dhinteen, halka tobannaan kalena ay dhaawacmeen.
Wararka ayaa sheegaya in tababar milatari oo rasaas nool la adeegsanayay uu haleelay dhuun gaas ama ceel gaas oo ku yaalla saldhigga ciidamada Canada ee Wainwright, taasoo dhalisay dab si degdeg ah u faafay, dabaylo xoogganina ay sii huriyeen.
Mas’uuliyiintu faahfaahin badan kama aysan bixin dhacdada.
Isbitaallada ku yaalla Edmonton, oo ah caasimadda gobolka Alberta, ayaa dhaqan geliyay habraaca gurmadka musiibooyinka si ay ula tacaalaan tirada badan ee bukaannada iyo dhaawacyada la filayo.
Wasiirka difaaca Canada, David McGuinty, ayaa xaaladda ku tilmaamay mid murugo leh.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in dabka hadda la xakameeyay.
Saldhiggan milatari ee baaxadda weyn ayaa hoy u ah in ka badan kun qof.