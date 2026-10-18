Wasiirka Difaaca cusub ee Iran: Hadii Maraykanku na duqeeyo askartiisa ayaa u dhiman doonto
Wasiirka cusub ee difaaca Iran, Mehrdad Akhlaqi ayaa suxufiyiinta uga jawaabay su’aal ku saabsan suurtagalnimada in Maraykanku isticmaalo hubka loo yaqaan “hooyada bambooyinka”:
“Waxaan qaadnay tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee la xiriira arrintan, waana xasilanahay. Shaqadeenna waxaan u waddannaa si kalsooni buuxda leh.”
Mudane Akhlaqi, oo baarlamaanku u ansixiyay xilka Wasiirka Difaaca, ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Maraykanku “ay tahay inuu ka fikiro sidii uu ciidamadiisa si nabad ah uga saari lahaa gobolkeenna. Haddii uu bambo ku tuuro, waa inuu ogaadaa tirada ciidamadiisa ee ay qasabka noqon doonto in laga soo saaro gobolka iyagoo meyd ah.”
Sida uu sheegay Wasiirka Difaaca cusub ee Iiraan, “Tani waa isla sababta keentay in Maraykanku ilaa hadda ka waantoobo qaadista tallaabadan. Dabcan, haddii ay hanjabaadahooda ka dhigaan ficil dhab ah, waxay arki doonaan natiijada ka dhalata.”