Masar oo ka taageereysa Sacuudiga dagaalka ka dhanka ah Xuutiyiinta

News DeskOctober 18, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa yeelan doona kalfadhi degdeg ah ka dib markii uu weydiistay xubnaha baarlamaanka inay ansixiyaan taageerada Sacuudi Carabiya ee dalka taa oo ka dhan ah weerarrada Xuutiyiinta haddii la codsado.

Masar waxay ku biirtay faragelinta militariga ee Sacuudigu hoggaaminayo ee Yemen sannadkii 2015, inkastoo doorkeedu uu inta badan diiradda saarayay sugidda marinnada maraakiibta ee Badda Cas halkii laga sugi lahaa hawlgallada dagaalka ee safka hore.

Tan iyo markii dagaalka Yemen uu dib u qarxay bishii July, Xuutiyiintu waxay kordhiyeen weerarrada bartilmaameedyada Sacuudiga, oo ay ku jiraan xarumaha tamarta iyo Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Riyadh, halkaas oo 13 qof lagu dilay weerar toddobaadkii hore. Xuutiyiintu waxay sheegeen in duqeymaha cirka ee Sacuudigu ka geysto meelaha ay maamulaan ay dileen oo ay dhaawaceen tiro badan oo rayid ah.

News DeskOctober 18, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Maraykanka oo war ka soo saaray marinka Hormuz

October 18, 2026

Diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ku burburtay Sacuudiga

October 18, 2026

Maraykanka oo ugu baaqay Israa’iil inay wax ka qabato fal ay ku kaceen Israa’iiliyiinta sida sharci darrada ah u deegaansada dhulka Falastiin

October 18, 2026

Xaalad lagu tilaamay mid ‘murugo leh’ oo ka dhacday dal ay Soomaali badani ku nool yihiin

October 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker