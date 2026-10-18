Masar oo ka taageereysa Sacuudiga dagaalka ka dhanka ah Xuutiyiinta
Madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa yeelan doona kalfadhi degdeg ah ka dib markii uu weydiistay xubnaha baarlamaanka inay ansixiyaan taageerada Sacuudi Carabiya ee dalka taa oo ka dhan ah weerarrada Xuutiyiinta haddii la codsado.
Masar waxay ku biirtay faragelinta militariga ee Sacuudigu hoggaaminayo ee Yemen sannadkii 2015, inkastoo doorkeedu uu inta badan diiradda saarayay sugidda marinnada maraakiibta ee Badda Cas halkii laga sugi lahaa hawlgallada dagaalka ee safka hore.
Tan iyo markii dagaalka Yemen uu dib u qarxay bishii July, Xuutiyiintu waxay kordhiyeen weerarrada bartilmaameedyada Sacuudiga, oo ay ku jiraan xarumaha tamarta iyo Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Riyadh, halkaas oo 13 qof lagu dilay weerar toddobaadkii hore. Xuutiyiintu waxay sheegeen in duqeymaha cirka ee Sacuudigu ka geysto meelaha ay maamulaan ay dileen oo ay dhaawaceen tiro badan oo rayid ah.