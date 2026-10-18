Maraykanka oo war ka soo saaray marinka Hormuz

News DeskOctober 18, 2026
1 minute read

Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in “inta ugu badan” weerarrada Iran ay ku qaaday maraakiibta marinka Hormuz ay “fashilmeen”.

Tim Hawkins, oo ah afhayeenka Taliska Dhexe ee Mareykanka (CENTCOM), ayaa Fox News u sheegay in “97 boqolkiiba maraakiibta isku dayay inay maraan marinka Hormuz ay si guul leh uga gudbeen marin-biyoodka, iyaga oo aan bartilmaameed u noqon gantaallada Iran”.

Waxa uu intaas ku daray in “milatariga Mareykanku uu gacan ka geystay isku-dubaridka ilaalinta kumannaan markab oo si nabad ah uga gudbay marinkan”.

Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmihii u dambeeyay ay kordheen weerarrada lagu qaadayo maraakiibta ganacsiga iyo kuwa shidaalka qaada ee marinka Hormuz.

Xarunta Hawlgallada Badda ee Ganacsiga ee UK ayaa sheegtay in 12 markab ay soo sheegeen in weerarro lagu qaaday agagaarka marinka Hormuz toddobaadkii la soo dhaafay.

News DeskOctober 18, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ku burburtay Sacuudiga

October 18, 2026

Masar oo ka taageereysa Sacuudiga dagaalka ka dhanka ah Xuutiyiinta

October 18, 2026

Maraykanka oo ugu baaqay Israa’iil inay wax ka qabato fal ay ku kaceen Israa’iiliyiinta sida sharci darrada ah u deegaansada dhulka Falastiin

October 18, 2026

Xaalad lagu tilaamay mid ‘murugo leh’ oo ka dhacday dal ay Soomaali badani ku nool yihiin

October 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker