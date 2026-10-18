Diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ku burburtay Sacuudiga

News DeskOctober 18, 2026
Less than a minute

Isbahaysiga milatari ee uu hoggaamiyo Sacuudiga ayaa sheegay in laba qof oo ka tirsanaa shaqaalaha diyaaradda helicopter-ka ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay Najran.

Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, afhayeenka isbahaysiga, Turki al-Maliki, ayaa bayaan uu soo saaray Axadda maanta ah ku sheegay in diyaarada oo ahayd noocaa qumaatig u kaca ee helicopter-ka Sacuudiga ay ku burburay gobolka Najran ee dalkaas, kaddib cilad farsamo, taas oo sababtay dhimashada labada qof ee shaqaalaha diyaaradda.

Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in diyaaradu helicopter-ku ay ku burburtay goob hoos timaadda maamulka wasaaradda Ilaalada Qaranka ee Sacuudiga.

News DeskOctober 18, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Maraykanka oo war ka soo saaray marinka Hormuz

October 18, 2026

Masar oo ka taageereysa Sacuudiga dagaalka ka dhanka ah Xuutiyiinta

October 18, 2026

Maraykanka oo ugu baaqay Israa’iil inay wax ka qabato fal ay ku kaceen Israa’iiliyiinta sida sharci darrada ah u deegaansada dhulka Falastiin

October 18, 2026

Xaalad lagu tilaamay mid ‘murugo leh’ oo ka dhacday dal ay Soomaali badani ku nool yihiin

October 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker