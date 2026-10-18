Diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ku burburtay Sacuudiga
Isbahaysiga milatari ee uu hoggaamiyo Sacuudiga ayaa sheegay in laba qof oo ka tirsanaa shaqaalaha diyaaradda helicopter-ka ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay Najran.
Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, afhayeenka isbahaysiga, Turki al-Maliki, ayaa bayaan uu soo saaray Axadda maanta ah ku sheegay in diyaarada oo ahayd noocaa qumaatig u kaca ee helicopter-ka Sacuudiga ay ku burburay gobolka Najran ee dalkaas, kaddib cilad farsamo, taas oo sababtay dhimashada labada qof ee shaqaalaha diyaaradda.
Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in diyaaradu helicopter-ku ay ku burburtay goob hoos timaadda maamulka wasaaradda Ilaalada Qaranka ee Sacuudiga.