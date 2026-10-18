Baadhitaanka Ilhaan Cumar oo xiisad siyaasadeed ka dhex abuuray Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga
Hoggaamiye sare oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Maraykanka ayaa ku baaqay in tallaabo sharci ah laga qaado Ilhaan Cumar, oo ah xildhibaanad ka tirsan Aqalka Wakiillada Maraykanka, haddii baaritaanka federaalku caddeeyo in iyada ama aabbaheed ay been ka sheegeen dukumentiyada socdaalka si ay u hesho dhalashada Maraykanka.
Tom Emmer, oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda ee xisbiga Jamhuuriga u qaabilsan maamulka arrimaha Aqalka Wakiillada, kana mid ah hoggaanka sare ee xisbigaas, ayaa sheegay in haddii eedeymaha la xaqiijiyo, Ilhaan Cumar ay wajahdo xabsi iyo in dalka laga masaafuriyo.
Arrintan ayaa la xiriirta baaritaan federaal ah oo lagu eegayo xogta ay Ilhaan Cumar iyo qoyskeedu ku gudbiyeen dukumentiyada socdaalka dabayaaqadii sagaashamaadkii, xilli qoyskeedu ka soo qaxay Soomaaliya. Eedeymaha ayaa si gaar ah u taabanaya da’deeda xilligii aabbaheed qaatay dhalashada Maraykanka sannadkii 2000.
Warbixinta Fox News ayaa sheegaysa in su’aalo laga keenay in Ilhaan Cumar ay xilligaas ahayd 17 jir, taas oo u saamixi lahayd inay dhalashada ku hesho nidaamka khuseeya carruurta, ama ay dhab ahaantii ahayd 18 jir oo ay khasab ku ahayd inay marto hannaan gaar ah.
Toddobaadkan, sida ay warbaahintaasi werisay, saraakiisha federaalka ayaa baaritaan ka sameeyay hoyga Ilhaan Cumar ee Washington, D.C., iyagoo la wareegay taleefankeeda gacanta iyo agab kale. Tallaabadan ayaa sii xoojisay doodda siyaasadeed ee ka taagan baaritaanka.
Ilhaan Cumar ayaa si adag u diidday eedeymaha, iyadoo ku tilmaantay baaritaanka isku day siyaasadeed oo lagu beegsanayo dadka dhaliila Madaxweyne Donald Trump. Waxay sheegtay in muddo toban sano ah ay wajahaysay eedeymo aan sal lahayn iyo ololeyaal lagu cabsi-gelinayo.
Dhinaca kale, hoggaamiyeyaasha xisbiga Dimuqraadiga ayaa walaac ka muujiyay waqtiga baaritaanka, iyagoo su’aalo ka keenay in awoodda hay’adaha federaalka loo adeegsanayo cadaadis siyaasadeed, xilli ay Maraykanku isu diyaarinayaan doorashooyinka dhexe ee 3-da Nofeembar.
Tom Emmer ayaa diiday in baaritaanka lagu tilmaamo mid siyaasadeed, isagoo ku dooday in oggolaanshaha garsoore ee amarka baaritaanka uu muujinayo in maxkamaddu aragtay sabab sharci ah oo baaritaanka lagu fulin karo.
Si kastaba ha ahaatee, eedeymaha ka dhanka ah Ilhaan Cumar weli waa kuwo u baahan in baaritaan iyo caddayn sharci lagu xaqiijiyo. Ma jiro xog ku jirta warbixinta la soo xigtay oo muujinaysa in lagu helay dembi ama in maxkamad ay ku xukuntay khiyaano la xiriirta dhalashadeeda.
Kiiskan ayaa kusoo beegmaya xilli uu sii xoogeysanayo loollanka siyaasadeed ee u dhexeeya Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, iyadoo Ilhaan Cumar ay ka mid tahay xildhibaannada sida weyn u dhaliila siyaasadaha Trump, isla markaana matasha degmada 5-aad ee gobolka Minnesota.