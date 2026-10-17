Trump oo sheegay inay dhagaystaan wadahadalada madaxda Iran
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu awood u leeyahay inuu maqalo dhammaan ereyada mas’uuliyiinta iyo hoggaamiyeyaasha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan.
Isagoo ka hadlayay isu soo bax olole ka hor doorashooyinka dhexe ee Mareykanka, Mr. Trump ayaa raaciyay, “Dabcan, tani waa mid sir ah oo qarsoodi ah, haddana waan ka saaray sirnimadii.”
Qayb kale oo khudbaddiisa ka mid ah, Madaxweynaha Mareykanka wuxuu dagaalka lala galay Iiraan ugu yeeray “dhoolatus milatari.”
Wuxuu sidoo kale sheegay sidee dalalka Carabta dareemi doonaan haddii aan magaca uga bedelo Marinka Hormuz “Marinka Trump? Si fudud ayaan taas u samayn karnaa.”