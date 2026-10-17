Trump oo sheegay inay dhagaystaan wadahadalada madaxda Iran

News DeskOctober 17, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu awood u leeyahay inuu maqalo dhammaan ereyada mas’uuliyiinta iyo hoggaamiyeyaasha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan.

Isagoo ka hadlayay isu soo bax olole ka hor doorashooyinka dhexe ee Mareykanka, Mr. Trump ayaa raaciyay, “Dabcan, tani waa mid sir ah oo qarsoodi ah, haddana waan ka saaray sirnimadii.”

Qayb kale oo khudbaddiisa ka mid ah, Madaxweynaha Mareykanka wuxuu dagaalka lala galay Iiraan ugu yeeray “dhoolatus milatari.”

Wuxuu sidoo kale sheegay sidee dalalka Carabta dareemi doonaan haddii aan magaca uga bedelo Marinka Hormuz “Marinka Trump? Si fudud ayaan taas u samayn karnaa.”

News DeskOctober 17, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

“Ciidamadii Somaliland ayaa Rasaas Isla Dhacay” Ina Muraad

October 17, 2026

Trump oo hakiyey canqabataynno la saari lahaa Ruushka

October 17, 2026

Afhayeenkii cusbaa ee Aqalka Cad oo is casishay shan maalmood uun kadib

October 17, 2026

“Ciidamadii Somaliland ayaa Rasaas Isla Dhacay” Ina Muraad

October 17, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker