“Ciidamadii Somaliland ayaa Rasaas Isla Dhacay” Ina Muraad
Wiil 16 jir ah iyo nin 80 jir ah ayaa dhintay ka dib markii diyaarad yar ay ku burburtay meel u dhow Loch Lomond.
Shaqaalaha gurmadka degdegga ah ayaa looga yeeray goobta shilku ka dhacay abaaro 16:45-kii maalintii Jimcaha.
Booliisku waxay sheegeen in la xaqiijiyay geerida wiilka iyo ninka, isla markaana la wargeliyay qoysaskooda.
Xaddidaadyo ku meel gaar ah oo dhanka hawada ah ayaa hadda lagu soo rogay aaggaas, iyadoo ay socdaan baaritaan ay waddo Waaxda Baarista Shilalka Diyaaradaha.
Diyaaradda nooca Piper Tomahawk II ah ayaa ka duushay Garoonka Diyaaradaha ee Glasgow galabnimadii Jimcaha, saacadda markay ahayd 16:17.
Waxay joojisay gudbinta xogta saacadda markay ahayd 16:37, iyadoo ku sugan meel dhawr mayl u jirta dhanka waqooyi-bari ee Drymen, oo ka tirsan Stirling.
Ka hor intaas, diyaaraddu waxay ka duushay Garoonka Diyaaradaha ee Cumbernauld subaxnimadii Jimcaha, saacadda markay ahayd 11:46, waxayna duulimaad 15 daqiiqo ah ku tagtay Garoonka Diyaaradaha ee Glasgow.
Waxay halkaas joogtay ilaa qiyaastii saacadda 13:00, ka hor inta aysan sameyn duulimaad laba saacadood qaatay oo u jeeday dhanka waqooyi-bari, kuna socday Newport-on-Tay, kadibna ay soo jeesatay oo ay dib ugu laabatay Glasgow.
Waxay garoonka diyaaradaha ku sugnayd muddo wax yar ka badan saacad, ka hor inta aysan mar kale kicin oo aysan bilaabin duulimaadkeedii ugu dambeeyay.
Gavin Birch-Williams, oo ah agaasimaha guud ee Garoonka Diyaaradaha Glasgow, ayaa yiri: “Waxaan ka warqabnaa dhacdo ku lug leh diyaarad yar oo ka duushay Garoonka Diyaaradaha Glasgow.
“Tani waa dhacdo aad u murugo badan, dhammaan shaqaalaha iyo maamulka Garoonka Diyaaradaha Glasgow waxay dareenkooda murugada iyo tacsidooda la wadaagayaan asxaabta iyo qoysaska ay dhibaatadani saameysay.”