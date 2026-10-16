Trump oo weerarrada Ukraine ku qaaday warshadaha shidaalka Ruushka ku tilmaamay kuwo ceeb ah

News DeskOctober 16, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerarrada cusub ee Ukraine ku qaaday warshadaha sifeynta shidaalka ee Ruushka ku tilmaamay kuwo “ceeb ah”.

Wareysi uu siiyay warbaahinta Newsmax ayuu Trump ku sheegay in tallaabooyinka Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ay horseedi doonaan kor u kaca qiimaha shidaalka ee suuqyada caalamka.

Trump ayaa sheegay inuusan aragti wanaagsan ka qabin Zelensky, isaga oo intaas ku daray in wada-hadallada uu la yeesho madaxweynaha Ukraine ay uga adag yihiin kuwa uu la yeesho Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin.

Hadallada Trump ayaa yimid kaddib markii Zelensky uu sheegay in Ukraine aysan sii tixgelin doonin xabbad-joojinta dhinaca tamarta ee Trump ku dhawaaqay, maadaama Ruushku uu weli weerarro ku hayo kaabayaasha tamarta ee Ukraine.

News DeskOctober 16, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Shariif Sheekh Axmed oo ka horyimid jadwalka doorashooyinka ee ay shaacisay Guddiga Doorashooyinka

October 16, 2026

Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in jadwalka doorashadu sii fogaynayo in la gaaro heshiiska siyaasadeed

October 16, 2026

Shiinaha oo Israa’iil ugu baaqay inay joojiso deegaamaynta Daanta Galbeed

October 16, 2026

Farmaajo oo si wayn uga soo horjeedsaday nooca doorasho ee guddiga doorashada shaaciyeen la shaaciyay

October 16, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker