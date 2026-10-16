Shiinaha oo Israa’iil ugu baaqay inay joojiso deegaamaynta Daanta Galbeed

News DeskOctober 16, 2026
Less than a minute

Wasiirka Arrimaha Dibadda Shiinaha, Wang Yi, ayaa sheegay in Israa’iil ay joojiso dhismaha deegaannada Yuhuudda ee Daanta Galbeed ee la haysto.

Wang Yi ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la yeeshay Madaxweynaha Israa’iil, Isaac Herzog, oo ka dhacay dalka Azerbaijan.

Bayaan kulanka kaddib la soo saaray ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Shiinuhu uu Herzog u sheegay in Shiinuhu mar walba u arko arrinta Falastiin “caddaalad-darrada taariikheed ee ugu weyn qarnigan”.

Wang Yi ayaa sidoo kale sheegay in marin buuxa loo furo Gaza, si labada milyan ee qof ee rayidka ah ee halkaas ku nool aan loogu khasbin inay ku noolaadaan xaalado adag.

News DeskOctober 16, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Shariif Sheekh Axmed oo ka horyimid jadwalka doorashooyinka ee ay shaacisay Guddiga Doorashooyinka

October 16, 2026

Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in jadwalka doorashadu sii fogaynayo in la gaaro heshiiska siyaasadeed

October 16, 2026

Trump oo weerarrada Ukraine ku qaaday warshadaha shidaalka Ruushka ku tilmaamay kuwo ceeb ah

October 16, 2026

Farmaajo oo si wayn uga soo horjeedsaday nooca doorasho ee guddiga doorashada shaaciyeen la shaaciyay

October 16, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker