Shariif Sheekh Axmed oo ka horyimid jadwalka doorashooyinka ee ay shaacisay Guddiga Doorashooyinka

News DeskOctober 16, 2026
1 minute read

Madaxweynihii 7-aad ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, ayaa ka horyimid jadwalka doorashooyinka ee ay shaacisay Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha, kaas oo dhigaya in doorashada Golaha Shacabka la qabto 15-ka Abriil 2027, halka doorashada madaxweynaha la qabanayo 15-ka May 2027.

Shariif Sheekh Axmed ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid hal dhinac ah, isaga oo sheegay in hannaanka doorashooyinka iyo wax-ka-beddelka Dastuurka KMG ah aan loo marin habraacyadii sharciga ahaa.

Wuxuu sheegay in uu Maxkamadda Sare u gudbiyay dacwad dastuuri ah oo uu ku dalbanayo in la buriyo wax-ka-beddellada dastuurka iyo tallaabooyinka ka dhashay, isaga oo ka digay in muranka siyaasadeed uu horseedi karo doorashooyin isbarbar socda, dib-u-dhac dowladeed iyo colaado sokeeye.

Shariif Sheekh Axmed ayaa Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay inuu ka waantoobo tallaabooyinka hal dhinac ah, isaga oo dhinacyada siyaasadda ugu baaqay wada-hadal lagu gaaro heshiis qaran iyo doorashooyin ay dhinacyadu ku wada qanacsan yihiin.

Wuxuu sidoo kale Maxkamadda Sare ugu baaqay inay si madax-bannaan uga garnaqdo dacwadda dastuuriga ah ee loo gudbiyay, halka beesha caalamka uu ka codsaday inay gacan ka geysato xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee dalka.

News DeskOctober 16, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in jadwalka doorashadu sii fogaynayo in la gaaro heshiiska siyaasadeed

October 16, 2026

Shiinaha oo Israa’iil ugu baaqay inay joojiso deegaamaynta Daanta Galbeed

October 16, 2026

Trump oo weerarrada Ukraine ku qaaday warshadaha shidaalka Ruushka ku tilmaamay kuwo ceeb ah

October 16, 2026

Farmaajo oo si wayn uga soo horjeedsaday nooca doorasho ee guddiga doorashada shaaciyeen la shaaciyay

October 16, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker