Zelensky: Waxaan dareemayaa in Trump uu khiyaamay Ukraine
Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa sheegay inuu dareemayo in Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu khiyaamay, kaddib markii Mareykanku dhowaan qaaday cunaqabateyn saarnayd naaftada Ruushka, isla markaana uu ku dhawaaqay xabbad-joojin la xiriirta tamarta oo Ruushku iska indho-tiray.
Wareysi telefishin oo uu siiyay weriyaha British-ka ah ee Piers Morgan, intii uu booqashada ku joogay London, ayuu Zelensky ku sheegay in ay u muuqato in Ukraine ay luminayso taageeradii muddada dheer ee Mareykanku siinayay dagaalka ay kula jirto Ruushka.
Waxa uu sidoo kale walaac ka muujiyay suurtagalnimada in Mareykanku xaddido xogta sirdoonka uu la wadaago Ukraine, arrintaas oo Donald Trump uu beeniyay inuu sameeyay.