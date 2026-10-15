Zelensky: Waxaan dareemayaa in Trump uu khiyaamay Ukraine

News DeskOctober 15, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa sheegay inuu dareemayo in Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu khiyaamay, kaddib markii Mareykanku dhowaan qaaday cunaqabateyn saarnayd naaftada Ruushka, isla markaana uu ku dhawaaqay xabbad-joojin la xiriirta tamarta oo Ruushku iska indho-tiray.

Wareysi telefishin oo uu siiyay weriyaha British-ka ah ee Piers Morgan, intii uu booqashada ku joogay London, ayuu Zelensky ku sheegay in ay u muuqato in Ukraine ay luminayso taageeradii muddada dheer ee Mareykanku siinayay dagaalka ay kula jirto Ruushka.

Waxa uu sidoo kale walaac ka muujiyay suurtagalnimada in Mareykanku xaddido xogta sirdoonka uu la wadaago Ukraine, arrintaas oo Donald Trump uu beeniyay inuu sameeyay.

News DeskOctober 15, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ka war bixiyey Guulaha Safarradii uu ku tagay Dalalka…

October 15, 2026

Dad badan oo ku dhintay dhismo iskuul oo dumay dalka Pakistan

October 15, 2026

Trump: Dadka faafiya xogta sirta ah ee hawlgallada milatariga Maraykanka waa in la toogtaa

October 15, 2026

Xuutiyiinta oo beeniyey war ay horey u shaaaciyeen Sacuudiga

October 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker