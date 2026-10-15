Xuutiyiinta oo beeniyey war ay horey u shaaaciyeen Sacuudiga
Xuutiyiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay inaysan wax weerar ah ku qaadin gobolka Madiina maalintii Khamiista.
Hadalkan ayaa yimid wax yar kaddib markii Sacuudi Carabiya ay ku dhawaaqday inay “dhexda ku qabatay oo burburisay” gantaal ku wajahnaa magaalada barakaysan ee Muslimiinta.
Yahya Saree, afhayeenka milatariga Xuutiyiinta, ayaa bartiisa bulshada ee X ku qoray:
“Ciidamada qalabka sida ee Yemen waxay xaqiijinayaan inaysan maanta wax hawlgallo ah ka fulin gudaha dhulka Sacuudiga, sheegashooyinka Sacuudiga ee ku saabsan…”