Xuutiyiinta oo beeniyey war ay horey u shaaaciyeen Sacuudiga

News DeskOctober 15, 2026
Less than a minute

Xuutiyiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay inaysan wax weerar ah ku qaadin gobolka Madiina maalintii Khamiista.

Hadalkan ayaa yimid wax yar kaddib markii Sacuudi Carabiya ay ku dhawaaqday inay “dhexda ku qabatay oo burburisay” gantaal ku wajahnaa magaalada barakaysan ee Muslimiinta.

Yahya Saree, afhayeenka milatariga Xuutiyiinta, ayaa bartiisa bulshada ee X ku qoray:

“Ciidamada qalabka sida ee Yemen waxay xaqiijinayaan inaysan maanta wax hawlgallo ah ka fulin gudaha dhulka Sacuudiga, sheegashooyinka Sacuudiga ee ku saabsan…”

News DeskOctober 15, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ka war bixiyey Guulaha Safarradii uu ku tagay Dalalka…

October 15, 2026

Dad badan oo ku dhintay dhismo iskuul oo dumay dalka Pakistan

October 15, 2026

Zelensky: Waxaan dareemayaa in Trump uu khiyaamay Ukraine

October 15, 2026

Trump: Dadka faafiya xogta sirta ah ee hawlgallada milatariga Maraykanka waa in la toogtaa

October 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker