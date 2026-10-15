Trump oo doonaya in Ilhaan Cumar lagala noqdo dhalashada Mareykanka
Warbixin ay qortay Wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegaysa in maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu baaritaan ku hayo xildhibaanad Ilhaan Cumar, si suuragal ah loogala noqdo dhalashada Mareykanka, kadibna dalka looga masaafuriyo.
Baaritaanka ayaa diiradda lagu saarayaa habkii ay Ilhaan Cumar, oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga kana soo jeedda gobolka Minnesota, ku heshay dhalashada Mareykanka kadib markii ay dalkaas timid iyadoo qaxooti ka ah Soomaaliya.
Sida uu wargeysku qoray, saraakiisha Mareykanka ayaa baaraya diiwaannada socdaalka ee qoyskeeda, waxaana la sheegay inay soo saareen in ka badan 12 amar oo loogu yeerayo dad kala duwan, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah ehelkeeda, si ay marqaati uga bixiyaan baaritaan ay wadaan xeerbeegtida weyn ee gobolka Minnesota.
Xafiiska Ilhaan Cumar ayaa wargeyska u sheegay in baaritaanku aanu lahayn sal sharci oo cad, isla markaana uu yahay mid aan waxba ka jirin.
Warbixintan ayaa soo baxday maalmo kadib markii wakiillo ka tirsan hay’adaha federaalka Mareykanka ay baaritaan ka sameeyeen guriga xildhibaanadda. Xafiiskeeda ayaa tallaabadaas ku tilmaamay mid aan hore loo arag oo muujinaysa cadaadis sii kordhaya oo maamulka Trump ku hayo dadka siyaasadda kaga soo horjeeda.
Waaxda Amniga Gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay in baaritaanka guriga uu qayb ka ahaa baaritaan federaal ah oo socda, isla markaana lagu fuliyay amar maxkamadeed. Sida uu qoray Wall Street Journal, saraakiishu waxay guriga kala baxeen baasaboorkeeda, taleefankeeda gacanta, kombiyuutarro iyo buugaag qoraal.
Ilhaan Cumar ayaa Mareykanka gashay sanadkii 1995, kadib markii ay muddo ku noolayd xero qaxooti oo ku taalla Kenya, waxaana dhalashada Mareykanka la siiyay sanadkii 2000. Waxay hore u beenisay inay samaysay khiyaano la xiriirta socdaalka.
Arrinta ugu weyn ee baaritaanka hadda socda ayaa ah tuhun la xiriira in da’deeda lagu beddelay dukumentiyada socdaalka, si loogu muujiyo inay 17 jir ahayd halkii ay 18 jir ka ahaan lahayd markii aabbaheed codsaday dhalashada Mareykanka. Wargeysku wuxuu sheegay in baarayaashu ay eegayaan in arrintaasi u suuragelisay inay dhalashada ku hesho habraaca aabbaheed, halkii ay codsi gaar ah gudbin lahayd.
Aabbaheed oo geeriyooday sanadkii 2020 ayaa adkeynaya in la helo caddeymo muujinaya in Ilhaan ama aabbaheed ay been ka sheegeen da’deeda. Sida uu wargeysku sheegay, saraakiil hore uga tirsanaa Waaxda Caddaaladda Mareykanka ayaa tilmaamay in arrintani ay muhiim u noqon karto kiis kasta oo maamulka Trump doonayo inuu dhiso.
Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in hay’adaha baaritaanka socdaalka ay eedeymo la mid ah baareen xilligii madaxweynihii hore Joe Biden, balse aysan tallaabo ka qaadin sababo la xiriira caddeymo ku filan oo la waayay.
Wall Street Journal ma uusan sheegin in dacwad maxkamadeed loo gudbiyay si Ilhaan Cumar loogala noqdo dhalashada. Baaritaanka socda laftiisu kama dhigna in dhalashadeeda lagala noqday ama uu oggolaanayo in dalka laga masaafuriyo, maadaama tallaabadaasi u baahan tahay hannaan sharci iyo go’aan maxkamadeed.
Ilhaan Cumar, oo ka mid ah xildhibaannada Dimuqraadiga ee sida weyn ugu ololeeya siyaasadaha horumarka bulshada, ayaa muddo sannado ah wajahaysay weerarro siyaasadeed oo uga imanayay Trump iyo taageerayaashiisa, kuwaas oo la xiriira asalkeeda Soomaalinimo iyo taariikhdeeda socdaalka.
Trump ayaa Isniintii, saacado kadib baaritaanka guriga, wariyeyaasha u sheegay inuusan wax lug ah ku lahayn hawlgalka, isaga oo sheegay in arrintu ay gacanta ugu jirto Waaxda Caddaaladda Mareykanka.