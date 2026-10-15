Dad badan oo ku dhintay dhismo iskuul oo dumay dalka Pakistan
Ugu yaraan 16 arday iyo macallin ayaa ku dhintay, halka 20 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, kaddib markii saqafka iskuul ku yaalla magaalada Peshawar ee waqooyi-galbeed Pakistan uu dumay, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta isbitaalka.
Ra’iisul Wasaaraha Pakistan, Shehbaz Sharif, ayaa bayaan uu soo saaray ku muujiyay “murugo iyo tiiraanyo weyn” oo ku aaddan dhacdada, wuxuuna tacsi u diray qoysaska dadkii ku dhintay.
Wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in ardaydu ay ku jireen fasallada xilliga uu saqafku dumayay.
Shaqaalaha gurmadka ee goobta ku sugan ayaa sheegay inay burburka hoostiisa ka raadinayaan dad kale oo laga yaabo inay ku xanniban yihiin.
Dhismaha oo duma ayaa ku badan dalka Pakistan. Shilalkan ayaa inta badan ka dhasha ku guuldarreysiga in la raaco heerarka badbaadada dhismaha iyo isticmaalka qalab dhisme oo tayadiisu liidato.
Bishii June ee sannadkan, in ka badan 12 carruur ah ayaa ku dhintay markii saqafka xarun waxbarasho uu ku dumay magaalada Lahore ee bariga Pakistan.
Sannadkii 2025, 27 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacmeen markii dhisme shan dabaq ah uu ku dumay xaafad ka tirsan magaalada Karachi ee koonfurta Pakistan.