Mustaqbalka Soomaalida magangelyo-doonka ah ee Britain oo su’aalo ka taagan yihiin
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Britain ayaa soo saartay hagitaan cusub oo ku saabsan taageerada Soomaalida dib ugu laabata dalkooda, ha ahaato si iskood ah ama dib-u-celin lagu sameeyo.
Barnaamijkan oo ay fulinayso hay’adda IRARA ayaa dadka xaqa u leh siinaya taageero ay ka mid yihiin hoy ku-meel-gaar ah, gaadiid, dib ula midoobidda qoysaskooda iyo caawimaad la xiriirta helitaanka shaqo ama bilaabista ganacsi.
Dadka doonaya inay helaan taageeradan waxaa laga rabaa inay IRARA la xiriiraan saddex bilood gudahood marka ay Soomaaliya ku soo laabtaan, waxaana taageerada dib-u-dhexgalka la heli karaa muddo gaareysa 12 bilood. Hase yeeshee, jiritaanka barnaamijkan taageerada ahi keligiis ma caddaynayo in qof kasta oo magangelyo-doon Soomaali ah la masaafurin doono, maadaama xaaladda qof kasta ay ku xiran tahay go’aanka laga gaaray codsigiisa iyo xuquuqdiisa sharci.
Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay kor u kaceen tirada guud ee dadka Britain laga celinayo. Xogta rasmiga ah ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa muujinaysa in muddadii u dhexeysay 1-dii Luulyo 2024 iyo 31-kii Luulyo 2026 la diiwaangeliyey 80,286 dib-u-celin, kuwaas oo isugu jiray dad iskood u baxay iyo kuwo si khasab ah loo celiyey.
Tiradaas waxaa ku jiray 24,471 dib-u-celin oo la xiriiray kiisaska magangelyada, balse xogtu ma sheegin in tiradaasi tahay Soomaalida oo keliya.
Dadka magangelyo-doonkooda la diiday waxay wajihi karaan dib-u-celin marka ay dhammaadaan xuquuqdooda racfaanka oo aanay haysan oggolaansho kale oo ay dalka ku sii joogaan.