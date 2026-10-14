Mustaqbalka Soomaalida magangelyo-doonka ah ee Britain oo su’aalo ka taagan yihiin

News DeskOctober 14, 2026
1 minute read
Dowladda Britain ayaa ballaarinaysa dadaallada ay dib ugu celinayso dadka aan sharci ahaan xaq ugu lahayn inay dalka sii joogaan, iyadoo Soomaalida ka mid yihiin muwaadiniinta ay khusayso siyaasaddan.

Wasaaradda Arrimaha Gudaha Britain ayaa soo saartay hagitaan cusub oo ku saabsan taageerada Soomaalida dib ugu laabata dalkooda, ha ahaato si iskood ah ama dib-u-celin lagu sameeyo.

Barnaamijkan oo ay fulinayso hay’adda IRARA ayaa dadka xaqa u leh siinaya taageero ay ka mid yihiin hoy ku-meel-gaar ah, gaadiid, dib ula midoobidda qoysaskooda iyo caawimaad la xiriirta helitaanka shaqo ama bilaabista ganacsi.

Dadka doonaya inay helaan taageeradan waxaa laga rabaa inay IRARA la xiriiraan saddex bilood gudahood marka ay Soomaaliya ku soo laabtaan, waxaana taageerada dib-u-dhexgalka la heli karaa muddo gaareysa 12 bilood. Hase yeeshee, jiritaanka barnaamijkan taageerada ahi keligiis ma caddaynayo in qof kasta oo magangelyo-doon Soomaali ah la masaafurin doono, maadaama xaaladda qof kasta ay ku xiran tahay go’aanka laga gaaray codsigiisa iyo xuquuqdiisa sharci.

Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay kor u kaceen tirada guud ee dadka Britain laga celinayo. Xogta rasmiga ah ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa muujinaysa in muddadii u dhexeysay 1-dii Luulyo 2024 iyo 31-kii Luulyo 2026 la diiwaangeliyey 80,286 dib-u-celin, kuwaas oo isugu jiray dad iskood u baxay iyo kuwo si khasab ah loo celiyey.

Tiradaas waxaa ku jiray 24,471 dib-u-celin oo la xiriiray kiisaska magangelyada, balse xogtu ma sheegin in tiradaasi tahay Soomaalida oo keliya.

Dadka magangelyo-doonkooda la diiday waxay wajihi karaan dib-u-celin marka ay dhammaadaan xuquuqdooda racfaanka oo aanay haysan oggolaansho kale oo ay dalka ku sii joogaan.

News DeskOctober 14, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Baarlamaanka Soomaaliya oo Ansixiyey Hindise Sharciyeedka Dembiyada Kufsiga iyo Anshax-xumada

October 14, 2026

Ciidamada Itoobiya oo Gudaha u Galay Magaalo Xuduudeed u Dhaxaysa Eriteriya, Xilli Ay Sii Kordhayso Xiisada U Dhaxaysa Labada Dal

October 14, 2026

Kulmiye oo soo dhaweeyey hadalka Trump ee Somaliland, kuna baaqay aqoonsi rasmi ah

October 14, 2026

Waxa Maanta magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyey Sh, Siciid Raage, oo ka mid ah culimada xufaadda

October 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker