Kulmiye oo soo dhaweeyey hadalka Trump ee Somaliland, kuna baaqay aqoonsi rasmi ah
Xisbiga Kulmiye ayaa soo dhaweeyey hadal uu Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, jeediyey shalay, 13-kii Oktoobar 2026, kaas oo uu ku sheegay in Somaliland iyo Soomaaliya ay yihiin laba dal oo gebi ahaanba kala duwan, isaga oo ugu baaqay inuu tallaabo rasmi ah u qaado dhinaca aqoonsiga Somaliland.
War-saxaafadeed uu xisbigu soo saaray 14-kii Oktoobar 2026, kuna saxeexnaa Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye ahna murashaxa madaxweynaha, Maxamed Kaahin Axmed, ayaa lagu sheegay in xisbigu soo dhoweynayo hadalka Trump, isla markaana uu ku boorrinayo inuu Somaliland si rasmi ah ugu aqoonsado dal madax-bannaan oo leh qarannimo buuxda.
Kulmiye ayaa war-saxaafadeedkiisa ku xusay xidhiidhka diblomaasiyadeed ee Somaliland iyo Maraykanka, isaga oo tilmaamay dadaalladii aqoonsi raadinta Somaliland ee ay sameeyeen maamulladii hore ee xisbiga, gaar ahaan xukuumadihii ay hoggaaminayeen madaxweynayaashii hore Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo Muuse Biixi Cabdi.
Xisbigu waxa kale oo uu sheegay in maamulladaasi ay ka shaqeeyeen xoojinta xidhiidhka Maraykanka iyo Somaliland, isla markaana ay sameeyeen dadaallo lagu horumarinayo xidhiidhka caalamiga ah ee Somaliland iyo raadinta aqoonsigeeda.
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu xusay taageerada ay Somaliland ka hesho xubno ka tirsan Wakiilada Maraykanka iyo hindiseyaasha sharciyeed ee la xidhiidha xoojinta xidhiidhka labada dhinac. Kulmiye ayaa sheegay in dadaalladii la sameeyey sannadihii 2022 iyo 2023 ay qayb ka ahaayeen hawlahaas diblomaasiyadeed.
Guddoomiyaha xisbiga, Maxamed Kaahin Axmed, ayaa sheegay in Kulmiye ay ka go’an tahay ilaalinta madaxbannaanida Somaliland iyo taageeridda dadaallada lagu raadinayo aqoonsi caalami ah. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay dalalka kale iyo hoggaamiyeyaasha caalamka inay tixgeliyaan rabitaanka shacabka Somaliland ee ku aaddan aqoonsi rasmi ah.
Kulmiye ayaa ugu dambayn sheegay in shacabka Somaliland ay muujiyeen dadaallo la xidhiidha nabadda, dimuqraadiyadda, xasilloonida iyo is-maamulka, isaga oo ku baaqay in beesha caalamku fiiro gaar ah u yeelato himilada Somaliland ee aqoonsi caalami ah.