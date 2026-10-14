Baarlamaanka Soomaaliya oo Ansixiyey Hindise Sharciyeedka Dembiyada Kufsiga iyo Anshax-xumada

News DeskOctober 14, 2026
1 minute read

Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyey Hindise Sharciyeedka Dembiyada Kufsiga iyo Anshax-xumada, kaas oo muddo dheer horyaalay Golaha Shacabka, isla markaana la doonayo inuu xoojiyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo helitaanka caddaaladda ee dhibbanayaasha tacaddiyada.

Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in sharcigan uu muhiim u yahay ilaalinta karaamada aadanaha iyo badqabka bulshada, gaar ahaan haweenka, carruurta iyo dadka kale ee nugul.

Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka, Danjire Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi, ayaa soo dhoweysay ansixinta hindise sharciyeedka, iyadoo u mahadcelisay guddoonka iyo xildhibaannada Golaha Shacabka sida ay u guteen waajibaadkooda dastuuriga ah.

Wasiirku waxay tilmaantay in hindise sharciyeedku uu soo maray marxalado kala duwan iyo muddo dheer oo uu horyaalay baarlamaanka, iyadoo xustay in ansixintiisu ay tallaabo muhiim ah u tahay xoojinta ilaalinta dhibbanayaasha iyo horumarinta nidaamka caddaaladda dalka.

Waxay sidoo kale bogaadisay doorkii ay ka qaateen geeddi-socodka sharci-dejinta Guddiga Xuquuqul Insaanka iyo Haweenka ee Golaha Shacabka, culimada Soomaaliyeed, bulshada rayidka ah iyo dhinacyadii kale ee ka qayb qaatay talooyinka, doodaha iyo dib-u-eegista hindise sharciyeedka.

Wasaaraddu waxay carrabka ku adkaysay muhiimadda ay leedahay wada-shaqaynta hay’adaha dowladda iyo bulshada si loo horumariyo sharciyada ilaalinaya xuquuqda aadanaha, loona xoojiyo isla xisaabtanka iyo helitaanka caddaaladda.

Ansixinta hindise sharciyeedkan ayaa imanaysa iyadoo ilaalinta haweenka iyo carruurta iyo wax ka qabashada tacaddiyada ka dhanka ah dadka nugul ay ka mid yihiin arrimaha muhiimka ah ee u baahan hannaan sharci iyo caddaaladeed oo wax ku ool ah.

Wasiir Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi ayaa ugu dambayn sheegtay in wasaaraddu sii wadi doonto dadaallada lagu xoojinayo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo horumarinta sharciyada lagu xaqiijinayo badqabka iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed.

News DeskOctober 14, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Ciidamada Itoobiya oo Gudaha u Galay Magaalo Xuduudeed u Dhaxaysa Eriteriya, Xilli Ay Sii Kordhayso Xiisada U Dhaxaysa Labada Dal

October 14, 2026

Kulmiye oo soo dhaweeyey hadalka Trump ee Somaliland, kuna baaqay aqoonsi rasmi ah

October 14, 2026

Mustaqbalka Soomaalida magangelyo-doonka ah ee Britain oo su’aalo ka taagan yihiin

October 14, 2026

Waxa Maanta magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyey Sh, Siciid Raage, oo ka mid ah culimada xufaadda

October 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker