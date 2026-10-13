Trump oo weerar afka ah ku qaaday Soomaalida iyo Haiti-ga, kuna eedeeyay inay Maraykanka burburinayaan
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa weerar afka ah ku qaaday muhaajiriinta ka soo jeeda Soomaaliya iyo Haiti, isaga oo khudbad ka jeediyay isu-soo-bax siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Youngstown ee gobolka Ohio, halkaas oo uu taageero ugu muujinayay musharraxiinta xisbiga Jamhuuriga ee doorashooyinka soo socda.
Trump ayaa khudbaddiisa diiradda ku saaray arrimaha socdaalka, isaga oo muhaajiriinta Soomaalida iyo Haiti-ga ku eedeeyay inay dhibaato ku hayaan Maraykanka. Waxa uu si gaar ah u xusay Soomaalida ku nool gobolka Minnesota, isaga oo xaaladdooda barbar dhigay dadka Haiti-ga ah ee ku nool magaalada Springfield ee gobolka Ohio.
“Haddii aad doonaysaan in Ohio laga badbaadiyo boobka, dhaca iyo burburka sida ka dhacaya Minnesota, waan joojin doonnaa arrintaas,” ayuu Trump ka sheegay isu-soo-baxa, isaga oo intaas ku daray in maamulkiisu tallaabooyin ka qaaday dadka Haiti-ga ah ee ku nool Springfield.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa sidoo kale ku celiyay eedeymo hore oo uu u jeediyay dadka Haiti-ga ah, kuwaas oo uu ku sheegay inay cunayeen xayawaanka guryaha lagu haysto. Eedeymahaas oo uu hore u sheegay intii lagu jiray dooddii madaxtinnimada ee 2024-kii ayaa lagu tilmaamay kuwo aan caddayn loo hayn.
Trump ayaa intii uu khudbadda jeedinayay sheegay in dadka degganaa Springfield ay dib u helayaan magaaladooda, isaga oo ammaanay siyaasadaha maamulkiisa ee xaddidaya socdaalka iyo joogitaanka dadka Haiti-ga ah ee dalka ku sugan.
Trump ayaa hadalkiisa qayb weyn ku bixiyay Soomaalida, isaga oo adeegsanayay erayo meel ka dhac ah oo uu ku tilmaamay dadkaas kuwo garaadkoodu hooseeyo isla markaana aan haysan dhar ay xirtaan.
Madaxweynaha ayaa muddooyinkii u dambeeyay si joogto ah u dhaliilayay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Minnesota, oo ay ku nool yihiin Soomaali badan oo Maraykanka u soo haajiray.
Hadalladan ayaa yimid isla maalintii ay saraakiisha amniga gudaha ee Maraykanku baaritaan ka sameeyeen guriga Ilhan Omar, oo ah xildhibaanad ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, asal ahaanna ka soo jeedda Soomaaliya, kana wakiil ah deegaan ka tirsan gobolka Minnesota.
Khudbadda Trump ayaa qayb ka ahayd dadaallada uu ku taageerayo musharraxiinta Jamhuuriga ka hor doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka. Waxa uu si gaar ah u taageerayay Senator Jon Husted, oo wajahaya loollan doorasho oo uu kula jiro siyaasiga Dimuqraadiga ah Sherrod Brown.