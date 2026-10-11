Madaxweyne Xasan Sheekh iyo safiirka UK oo ka wada hadlay amniga, xaaladda siyaasadeed iyo diyaar-garowga bani’aadannimo
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la yeeshay safiirka Boqortooyada Midowday ee UK u qaabilsan Soomaaliya, Charles King, kaas oo diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal, amniga, xaaladda siyaasadeed iyo diyaar-garowga wax looga qabanayo xaaladaha bani’aadannimo.
Safiirka UK ayaa qoraal uu ku baahiyay barta X ku sheegay inuu sharaf u ahaa kulanka madaxweynaha, isaga oo xusay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo muhiim u ah mustaqbalka Soomaaliya.
Kulanka ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay wajahayo caqabado dhinaca amniga ah, xaalado bani’aadannimo oo soo noqnoqda iyo khilaafaad siyaasadeed oo saamayn ku yeelan kara xasilloonida dalka iyo dadaallada lagu dhisayo hay’adaha dowladda.
Dhanka bani’aadannimada, abaaraha soo noqnoqda, fatahaadaha iyo barakaca ayaa weli khatar ku haya nolosha dadka nugul, iyaga oo sii kordhinaya cunto-yaraanta iyo caqabadaha helitaanka adeegyada aasaasiga ah.
Sidoo kale, iskaashiga amniga ayaa qayb muhiim ah ka ah xiriirka Muqdisho iyo London, iyadoo Soomaaliya ay sii waddo dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab, isla markaana ay taageero ka raadinayso saaxiibbada caalamka si loo xoojiyo hay’adaha amniga loona xaqiijiyo xasillooni waarta.
Safiirka Charles King ayaa sheegay in UK ay ka go’an tahay taageeridda Soomaaliya si ay u gaarto mustaqbal barwaaqo iyo xasillooni leh.
Kulankan ayaa qayb ka ah dadaallada diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo UK, kuwaas oo la xiriira amniga, xaaladda bani’aadannimo iyo horumarinta siyaasadeed ee dalka.