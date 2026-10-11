Itoobiya oo sheegtay inay khasab ku tahay inay iska difaacdo duullaan ay sheegtay in Eriteriya kusoo qaday
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in waxa ay ku tilmaantay duullaan ballaadhan oo ay ciidamada Eriteriya ku soo qaadeen qaybo ka mid ah waqooyiga dalkaasi uu ku khasbay inay isdifaacdo, iyadoo eedeymaha labada dhinac ay sii kordhiyeen walaaca laga qabo inuu qarxo dagaal cusub oo ka dhaca Geeska Afrika.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya, Gedeon Timotiwos, ayaa warqad uu u diray Qaramada Midoobay ku sheegay in ciidamada Eriteriya ay gudaha Itoobiya u galeen masaafo gaadhaysa 60 kiiloomitir. Warqadda oo Khamiistii la qoray, oo Jimcihii ayay wakaaladda wararka ee Reuters heshay, ayaa lagu sheegay in tallaabada Eriteriya ay tahay gardarro ka dhan ah madax-bannaanida Itoobiya.
“Duullaanka ballaadhan ee Eriteriya ku soo qaaday qaybo ka mid ah waqooyiga Itoobiya waa arrin si cad loo og yahay,” ayaa lagu yidhi warqadda, iyadoo Addis Ababa ku doodday inay xaq u leedahay inay isdifaacdo.
Dhankeeda, Eriteriya ayaa sheegtay inay muujisay is-xakamayn, inkasta oo ay Itoobiya ku eedaysay inay muddo ka badan saddex sannadood ku hawlanayd dagaal gardarro ah oo ka dhan ah dalkaasi. Wasiirka Warfaafinta Eriteriya, Yemaane Gebremeskel, ayaa sheegay in hadallada madaxda Itoobiya ee ku saabsan helitaanka marin badeed ay muujinayaan ujeeddooyin ka dhan ah dalkiisa.
Yemaane ayaa Itoobiya ku eedeeyey inay doonayso inay la wareegto dekedda Casab, oo ku taalla xeebta Badda Cas ee Eriteriya, si ay dib ugu hesho marin badeed ay lumisay markii Eriteriya ay madax-bannaanideeda qaadatay sannadkii 1993-kii. Dowladda Itoobiya ayaa ku doodaysa in helitaanka marin badeed uu muhiim u yahay danaha dhaqaale iyo amni ee dalka, hase yeeshee waxay sheegtay inay arrintaas ku doonayso wada-hadal iyo hab nabadeed.
Xiisadda labada dal ayaa sii xoogaysatay kaddib markii Itoobiya ay Eriteriya ku eedaysay inay taageerto isbahaysi mucaarad hubaysan oo ka dagaallama gudaha Itoobiya. Dhanka kale, qaraxyo laga soo sheegay deegaannada u dhow xuduudda labada dal ayaa sii kordhiyey cabsida laga qabo in iska-horimaadyadu isu beddelaan dagaal toos ah.
Khilaafkan ayaa imanaya xilli Geeska Afrika iyo deegaannada ku teedsan Badda Cas ay ka jiraan xiisado siyaasadeed iyo kuwo amni. Itoobiya ayaa lumisay marin-badeedkeedii markii Eriteriya ay madax-bannaanideeda qaadatay sannadkii 1993-kii. Inkasta oo labada dal ay heshiis nabadeed gaadheen sannadkii 2018-kii, haddana xidhiidhkoodu mar kale ayuu xumaaday, waxaana eedeymaha cusub ee labada dhinac ay sare u qaadeen walaaca laga qabo in gobolka uu galo marxalad kale oo colaadeed.