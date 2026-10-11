Ciraaq oo ka hadashay weerarkii saaka lagu qaaday garoonka Riyaad

News DeskOctober 11, 2026
Less than a minute

Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareynayo weerarkii lagu qaaday Garoonka Caalamiga ah ee King Khalid ee magaalada Riyaad.

Weerarkaasi wuxuu horseeday “in aan loo aaba yeelin amniga iyo xasilloonida gobolka”, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay afhayeenka ciidamada qalabka sida.

Bayaanka ayaa lagu xusay in Ciraaq ay “diiddan tahay kasii badbadinta tallaabooyinka milateri iyo falalka gardarrada ah”, maadaama ay arrimahaasi “sii xoojinayaan khilaafaadka, isla markaana ay saameyn xun ku yeelanayaan nabadda”.

“Ciraaq waxay mar walba taageeraysay wadahadalka iyo is-fahamka oo ah beddelka tallaabooyinka milateri ama kuwa rabshadaha wata,” ayaa lagu yiri bayaanka.

News DeskOctober 11, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Itoobiya oo sheegtay inay khasab ku tahay inay iska difaacdo duullaan ay sheegtay in Eriteriya kusoo qaday

October 11, 2026

Imaaraadka oo lagu eedeeyay duqeyn ay dad rayid ah ku dhinteen buuraha Puntland

October 11, 2026

Garabka ONLF ee mucaaradka ah oo taageero u muujisay TPLF, sheegayna in halganka aan lagu cabbirin guulaha dagaalka

October 11, 2026

Laba qof oo ku dhintay, afar kalena ku dhaawacmay rasaas ka dhacday suuq ku yaalla Garoowe

October 11, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker