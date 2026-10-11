Ciraaq oo ka hadashay weerarkii saaka lagu qaaday garoonka Riyaad
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareynayo weerarkii lagu qaaday Garoonka Caalamiga ah ee King Khalid ee magaalada Riyaad.
Weerarkaasi wuxuu horseeday “in aan loo aaba yeelin amniga iyo xasilloonida gobolka”, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay afhayeenka ciidamada qalabka sida.
Bayaanka ayaa lagu xusay in Ciraaq ay “diiddan tahay kasii badbadinta tallaabooyinka milateri iyo falalka gardarrada ah”, maadaama ay arrimahaasi “sii xoojinayaan khilaafaadka, isla markaana ay saameyn xun ku yeelanayaan nabadda”.
“Ciraaq waxay mar walba taageeraysay wadahadalka iyo is-fahamka oo ah beddelka tallaabooyinka milateri ama kuwa rabshadaha wata,” ayaa lagu yiri bayaanka.