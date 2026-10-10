Ruushka oo duqeyn ba’an ka geystay geystay Zaporizhzhia iyo dad ku dhintay

News DeskOctober 10, 2026
1 minute read

Ruushka ayaa magaalada Zaporizhzhia ee dalka Ukraine ku weeraray shan gantaal , kuwaas oo dilay ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan saddex carruur ah, sida uu sheegay Madaxweyne Volodymyr Zelensky iyo hay’adaha gurmadka degdegga ah.

Bambooyinka firdha ayaa ku dhacay dhismayaal la deggan yahay oo ku yaal magaalada koonfur-bari. Ugu yaraan 16 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarka, iyadoo qaar kale weli la la’yahay waxaana la rumeysan yahay inay ku jiraan burburka hoostiisa ka dib weerarkii subaxnimadii Sabtida.

Sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday goobta mid ka mid ah weerarrada ayaa muujinaya dhisme dabaq ah oo inta badan burburay.

“Dabaqa hoose ayaa la duqeeyay, dabaqyada sarena way dumeen,” ayay Duqa Magaalada Regina Kharchenko u sheegtay telefishanka Yukreeniyaan, iyadoo ka hadlaysa goobta.

Waxay sheegtay in in ka badan 80 shaqaale ah ay ku lug lahaayeen hawlgallada raadinta iyo samatabbixinta ee socda kuwaas oo la filayo inay sii socdaan maalinta oo dhan.

Samatabbixiyayaashu si joogto ah ayay u istaageen si ay u dhageystaan ​​​​dhawaaq kasta oo ay sameeyaan dadka badbaaday ee laga yaabo inay ku jiraan burburka hoostiisa.

News DeskOctober 10, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Sacuudi Carabiya: Ujeeddada weerarrada ka dhanka ah Yemen waa in la wiiqo awoodda gantaallada ballistic-ga ee Xuutiyiinta

October 10, 2026

Mudaaharaayo ka socdo Hindiya iyo xubno caan ah oo la xidhay

October 10, 2026

Xuutiyiinta oo doonaya inay Soomaaliya ka dhigtaan saldhig cusub oo hawlgalladooda laga fuliyo

October 10, 2026

Ingiriiska oo walaac ka muujiyey xadhigga saxafiyiinta Somaliland, sheegayna in ka badan 50 kiis la diiwaangeliyey

October 10, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker