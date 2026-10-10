Mudaaharaayo ka socdo Hindiya iyo xubno caan ah oo la xidhay
Wax ka badan afar saacadood ayaa laga joogaa tan iyo markii Xisbiga Janta Party ee uu hoggaamiyo Gen Z-led Cockroach ee Hindiya (CJP) uu sheegay in hoggaamiyayaashiisa, oo uu ku jiro aasaasihii Abhijeet Dipke, lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Delhi iyagoo u socda dibadbax ka dhacaya magaalada. Wali ma ogin halka ay joogaan.
Dad caan ah ayaa la xiray ka dib markii lagu baaqay dibadbaxyo dheeraad ah: waxaa ka mid ah u dhaqdhaqaaqaha ardayda Neha Bora, dhaqaaleyahan Jean Drèze iyo hoggaamiyaha mucaaradka Mamata Banerjee.
Dibadbaxayaashu waxay qorsheynayeen inay isugu soo ururaan Jantar Mantar, laakiin waxay u guureen qaybo kale oo ka mid ah Delhi iyadoo booliisku ay si xooggan u ilaalinayaan aagga.
Dhanka kale, afhayeen u hadlay Xisbiga Bharatiya Janata ee Ra’iisul Wasaare Narendra Modi ayaa ku tilmaamay horumarka maanta “xoog yar oo fowdo ah” oo isku dayaya inay “qabsadaan Hindiya”.