Mudaaharaayo ka socdo Hindiya iyo xubno caan ah oo la xidhay

News DeskOctober 10, 2026
1 minute read

Wax ka badan afar saacadood ayaa laga joogaa tan iyo markii Xisbiga Janta Party ee uu hoggaamiyo Gen Z-led Cockroach ee Hindiya (CJP) uu sheegay in hoggaamiyayaashiisa, oo uu ku jiro aasaasihii Abhijeet Dipke, lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Delhi iyagoo u socda dibadbax ka dhacaya magaalada. Wali ma ogin halka ay joogaan.

Dad caan ah ayaa la xiray ka dib markii lagu baaqay dibadbaxyo dheeraad ah: waxaa ka mid ah u dhaqdhaqaaqaha ardayda Neha Bora, dhaqaaleyahan Jean Drèze iyo hoggaamiyaha mucaaradka Mamata Banerjee.

Dibadbaxayaashu waxay qorsheynayeen inay isugu soo ururaan Jantar Mantar, laakiin waxay u guureen qaybo kale oo ka mid ah Delhi iyadoo booliisku ay si xooggan u ilaalinayaan aagga.

Dhanka kale, afhayeen u hadlay Xisbiga Bharatiya Janata ee Ra’iisul Wasaare Narendra Modi ayaa ku tilmaamay horumarka maanta “xoog yar oo fowdo ah” oo isku dayaya inay “qabsadaan Hindiya”.

News DeskOctober 10, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Sacuudi Carabiya: Ujeeddada weerarrada ka dhanka ah Yemen waa in la wiiqo awoodda gantaallada ballistic-ga ee Xuutiyiinta

October 10, 2026

Ruushka oo duqeyn ba’an ka geystay geystay Zaporizhzhia iyo dad ku dhintay

October 10, 2026

Xuutiyiinta oo doonaya inay Soomaaliya ka dhigtaan saldhig cusub oo hawlgalladooda laga fuliyo

October 10, 2026

Ingiriiska oo walaac ka muujiyey xadhigga saxafiyiinta Somaliland, sheegayna in ka badan 50 kiis la diiwaangeliyey

October 10, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker