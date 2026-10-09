Saddex muwaadin oo u dhashay Sacuudiga ayaa lagu dilay weerarro ay Xuutiyiintu ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee Riyadh
Saddex muwaadin oo u dhashay Sacuudiga ayaa lagu dilay laba weerar oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Riyadh, sida ay sheegtay Hay’adda Duulista Rayidka ee dalkaasi, kaddib markii kooxda Xuutiyiinta Yemen ay sheegatay mas’uuliyadda weerarrada.
Weerarrada ayaa sidoo kale sababay dhaawaca tiro ka mid ah muwaadiniin Sacuudiyaan ah iyo dad kale oo ajnabi ah oo ku nool dalka, sida lagu sheegay bayaan lagu daabacay barta X.
Hay’addu waxay sheegtay in weerarkii ugu horreeyay ee dhacay Khamiistii lagu beegsaday garoonka diyaaradaha, halka weerarkii labaad uu ku dhacay diyaarad ay leedahay shirkadda duulimaadyada qaranka ee Saudia.
Shirkadda Saudia ayaa sheegtay in mid ka mid ah duuliyayaasheeda uu ka mid yahay dadka ku dhintay weerarka.
Hay’adda duulista rayidka ayaa sheegtay in isu socodkii duulimaadyadu uu dib ugu soo laabtay sidii caadiga ahayd.
Kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegtay inay Khamiistii ku weerareen garoonka diyaaradaha Riyadh laba gantaal, sida lagu sheegay wararka.
Kooxdan oo taageero ka hesha Iran ayaa sidoo kale sheegtay inay bartilmaameedsatay garoon diyaaradeed oo ku yaalla magaalada Najran oo u dhow xadka Yemen iyo Sacuudiga, iyo saldhigga cirka ee Khamis Mushait oo ku yaalla waqooyigaas. Si kastaba ha ahaatee, Sacuudiga wali ma xaqiijin weerarradan.
Dhimashooyinkan ugu dambeeyay ayaa daba socda geerida saddex qof oo lagu dilay weerarro ay Xuutiyiintu ku qaadeen laba garoon diyaaradeed oo Sacuudigu leeyahay 6-dii iyo 7-dii Oktoobar.