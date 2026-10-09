Itoobiya oo ku eedaysay Eritrea inay ku xadgudbtay madaxbannaanideeda
Itoobiya ayaa ku eedaysay dalka deriska la ah ee Eritrea inuu ku xadgudbay madaxbannaanideeda, iyadoo ka digtay inay ku khasbanaan karto inay isdifaacdo. Warqad loo diray xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa Eritrea ku eedeeyay inay ciidamo iyo gaadiid militari si qoto dheer ugu soo gelisay dhulka Itoobiya.
Tani waa eedeyn culus oo ka timid dowladda Addis Ababa. Itoobiya waxay sheegtay in deriskeeda waqooyi ee Eritrea uu khatar weyn ku hayo ammaankeeda qaran, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in ciidamada Eritrea la geeyay gobolka Tigray.
Arrintaas waxaa BBC-da u xaqiijiyay dad deggan gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya.
Wakaaladda wararka AFP ayaa sheegtay in duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Itoobiya lagu bartilmaameedsaday ciidamada Eritrea meel u dhow magaalada Adigrat.
Xiisaddan sii kordheysa ee waqooyiga Itoobiya ayaa sare u qaadaysa cabsida laga qabo inay ku fiddo guud ahaan Geeska Afrika.
Eritrea waxay ka go’day Itoobiya sanadkii 1993, hase yeeshee xiriirka labada dal ayaa caadi kusoo noqday sanadkii 2018 markii Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed, uu xukunka la wareegay.
Dagaalkii labada sano socday ee ka dhacay waqooyiga Itoobiya horaantii tobannaanadkan, Eritrea waxay garab istaagtay dowladda Itoobiya dagaalkii ay kula jirtay fallaagada Tigray. Si kastaba, xiriirka labada dal ayaa sii xumaaday tan iyo dhammaadkii colaaddaas.