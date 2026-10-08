Suuriya oo qaadaysa tallaabo xaaladda Yemen sii hurin karta
Suuriya ayaa si taxaddar leh uga fiirsanaysa suurtagalnimada inay taageero militari siiso xulafadeeda ugu weyn ee Sacuudiga, xilli dagaal ka socdo Yemen.
Sida ay Reuters ku warrantay, iyadoo soo xiganaysa sarkaal Mareykan ah iyo sarkaal militari oo Suuriyaan ah oo arrintan xog-ogaal u ah, waxaa weli socda wadahadallo ku saabsan fursadaha ciidamo Suuriyaan ah loogu diri karo Yemen.
Ilaha ayaa sheegay in mid ka mid ah fursadaha la tixgelinayo uu yahay in Suuriya ay bixiso taageero difaac ah, si Sacuudigu isaga difaaco weerarrada Xuutiyiinta.
Waxaa sidoo kale la tixgelinayaa in la diro ciidamo ka qayb qaadan kara howlgallo weerar ah, kuwaas oo taageeri lahaa ciidamada Yemen ee Sacuudigu taageero, si ay ula dagaallamaan Xuutiyiinta.
Warbixintu waxay tilmaamaysaa in haddii go’aan kama dambeys ah lagu gaaro dirista ciidamo, ay suuragal tahay in Suuriya ay si weyn ugu lug yeelato dagaalka Yemen.
Warbixin la mid ah waxaa sidoo kale baahisay warbaahinta Mareykanka ee Axios, taas oo sheegtay in qorshayaashu ay weli ku jiraan marxaladihii hore, isla markaana aan si rasmi ah looga xaqiijin dhinacyada Suuriya ama Sacuudiga.
Haddii qorshahan la hirgeliyo, wuxuu noqon karaa isbeddel weyn oo ku yimaada iskaashiga militari ee gobolka, wuxuuna kordhin karaa cadaadiska lagu hayo kooxda Xuutiyiinta ee dagaalka Yemen.