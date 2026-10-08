Araqchi: Khasaaraha qalabka milatari ee Mareykanka ayaa aad uga badan tirooyinka rasmiga ah
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iran, Abbas Araqchi, ayaa sheegay in khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray qalabka milatari ee Mareykanka uu aad uga badan yahay tirooyinka la shaaciyey.
“Bishii May, Adeegga Cilmi-baarista Kongareeska Mareykanka ayaa qiray in ciidamada qalabka sida ee Iran ay burburiyeen 42 diyaaradood oo milatari oo Mareykan ah. Hadda tiradu waxay gaartay 81,” ayuu ku qoray qoraal uu soo dhigay barta bulshada ee X.
Mr Araqchi ayaa sii raaciyay: “Caddeyntu maxay tahay? Taliska Dhexe ee Mareykanka (CENTCOM) xitaa uma oggola senator ka tirsan Kongareeska inuu booqdo oo kormeero saldhigyada ay sheegayaan inay xaaladdoodu gebi ahaanba caadi tahay.”
Abbas Araqchi ayaa qoraalkiisa ku daray: “Dadka arrintan weligood laguma ‘khiyaamayn’ karo.”