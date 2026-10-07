Xuutiyiinta oo madaafiic la dhacay Cadan yo deegaanno kale oo Yemen ka tirsan
Xafiiska warbaahinta ee Agaasinka Amniga Cadan ayaa sheegay in laba gantaal oo Xuutiyiintu rideen lagu bartilmaameedsaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Cadan, subaxnimadii saaka. Lama soo sheegin wax khasaare ah.
Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa sheegay in uu qabtay oo burburiyay gantaal ballistic ah oo Xuutiyiintu u rideen magaalada Khamis Mushait ee koonfurta Sacuudiga.
Isbahaysigu wuxuu sheegay in hanjabaadaha gantaalladu ka yimaadeen Sanca, oo ay Xuutiyiintu maamulaan, iyo gobollada Saada iyo Camraan.
Dhinaca kale, telefishinka Al-Masiirah ee taageera Xuutiyiinta ayaa sheegay in ciidamada Sacuudigu weerar ka fuliyeen deegaanno ka tirsan gobollada dhexe ee Ibb iyo Taiz. Ilaa hadda ma jirto xaqiijin madax-bannaan oo ku saabsan weerarkaasi.
Isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo ayaa Talaadadii sheegay inuu qabtay gantaal Xuutiyiintu u soo rideen dhanka Sacuudiga, xilli ciidamada dowladda Yemen ay wadaan howlgallo ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan dhul horey looga qabsaday.
Afhayeenka militariga Xuutiyiinta, Yahya Saree, ayaa sheegay in kooxdu weli gacanta ku hayso dhammaan goobihii ay bishii hore qabsatay, gaar ahaan dhulka ku teedsan xeebta Badda Cas.
Ciidanka Yemen ayaa iyaguna sheegay in ay Xuutiyiinta ka saareen deegaanno ku dhow marinka Bab al-Mandab iyo magaalada dekedda ah ee Mocha.
Si madax-bannaan looma xaqiijin karo sheegashooyinka dhinacyada dagaalka, maadaama xaaladda dhulka ay si degdeg ah isu beddelayso, isla markaana ay adag tahay in saxafiyiintu gaaraan goobaha colaadda.
Dhanka kale, Wasaaradda Caafimaadka ee Xuutiyiinta ayaa sheegtay in lix qof oo hal qoys ah, oo ay ku jiraan afar carruur ah, lagu dilay duqeyn cirka ah oo Sacuudigu ka fuliyay tuulo ku taalla gobolka Hajjah.
Xuutiyiinta ayaa sidoo kale sheegay in Isniintii ay bartilmaameedsadeen garoonka diyaaradaha Riyad iyo warshad sifaysa shidaalka oo ay leedahay shirkadda weyn ee Sacuudiga ee Aramco.