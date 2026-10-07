Mareykanka oo tilmaamay shaqsiyaadka arrinta Iran ay kala hadlayaan iyo waxa ay kala hadlayaan

News DeskOctober 7, 2026
1 minute read

Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance ayaa Reuters u sheegay in Washington ay weli wadahadallo kula jirto madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran.

Vance ayaa sheegay in soo afjaridda dagaalka ay u baahan tahay in Iran ay si “macno leh” u yareyso awoodda ay u leedahay kobcinta uranium-ka, halkii ay kaliya ballanqaadi lahayd inay mustaqbalka yareyn doonto.

Vance oo wareysi siiyay Reuters kaddib markii uu ka qeyb galay isu-soo-bax ololaha xisbiga Jamhuuriga ee Alaska, ayaa sheegay in Washington aysan hubin sida Tehran u gaari doonto go’aannada la xiriira wadahadallada nukliyeerka.

Wuxuu sheegay in ujeeddada ugu dambeysa ee dagaalku tahay in laga hortago faafitaanka hubka nukliyeerka ee Bariga Dhexe.

Vance ayaa sidoo kale meesha ka saaray hadal-heynta ku saabsan inuu u tartami karo doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 2028, isagoo sheegay in hadda diiradda uu saarayo guusha xisbiga Jamhuuriga ee doorashooyinka dhexe ee dalka.

News DeskOctober 7, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“Bulshada Somaliland in Muuse Biixi Xilka ka Dego Wey ka Qoomameeyeen Durtaba” Maareeye Hore Daarood

October 7, 2026

Xuutiyiinta oo madaafiic la dhacay Cadan yo deegaanno kale oo Yemen ka tirsan

October 7, 2026

Kenya oo sheegtay in ay aqoonsatay 57 qof oo xiriir la sameeyay bukaankii Ebolaha u dhintay

October 7, 2026

Daqiiqad aamusnaan ah oo laga sameeyay guud ahaan Israa’iil xuska sannad-guuradii saddexaad ee weerarkii 7-dii Oktoobar.

October 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker