Daqiiqad aamusnaan ah oo laga sameeyay guud ahaan Israa’iil xuska sannad-guuradii saddexaad ee weerarkii 7-dii Oktoobar.
Waxaa guud ahaan Israa’iil laga sameeyay daqiiqad aamusnaan ah oo lagu xusayay sannad-guuradii saddexaad ee weerarkii 7-dii Oktoobar.
Saddex sano ka hor, ciidamada Xamaas ayaa weerar ku qaaday Israa’iil. Weerarkaas waxaa ku dhintay in ka badan 1,100 qof, halka ciidamada Xamaas ay qabsadeen 251 qof oo kale.
Munaasabado lagu xusayo dadkii ku dhintay weerarradaas ayaa sidoo kale ka dhacaya magaalooyin kala duwan oo caalamka ah.
Boqolaal qof ayaa waaberigii isugu soo baxay magaalada Sydney ee dalka Australia, si ay u xusaan sannad-guuradii saddexaad ee weerarradii 7-dii Oktoobar.
Intii lagu guda jiray hawlgallada milateri ee aargoosiga ahaa, Israa’iil waxay dishay in ka badan 74,000 oo qof, waxayna burburisay qayb weyn oo ka mid ah dhulkaas.