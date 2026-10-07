Daqiiqad aamusnaan ah oo laga sameeyay guud ahaan Israa’iil xuska sannad-guuradii saddexaad ee weerarkii 7-dii Oktoobar.

News DeskOctober 7, 2026
Less than a minute

Waxaa guud ahaan Israa’iil laga sameeyay daqiiqad aamusnaan ah oo lagu xusayay sannad-guuradii saddexaad ee weerarkii 7-dii Oktoobar.

Saddex sano ka hor, ciidamada Xamaas ayaa weerar ku qaaday Israa’iil. Weerarkaas waxaa ku dhintay in ka badan 1,100 qof, halka ciidamada Xamaas ay qabsadeen 251 qof oo kale.

Munaasabado lagu xusayo dadkii ku dhintay weerarradaas ayaa sidoo kale ka dhacaya magaalooyin kala duwan oo caalamka ah.

Boqolaal qof ayaa waaberigii isugu soo baxay magaalada Sydney ee dalka Australia, si ay u xusaan sannad-guuradii saddexaad ee weerarradii 7-dii Oktoobar.

Intii lagu guda jiray hawlgallada milateri ee aargoosiga ahaa, Israa’iil waxay dishay in ka badan 74,000 oo qof, waxayna burburisay qayb weyn oo ka mid ah dhulkaas.

News DeskOctober 7, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

“Bulshada Somaliland in Muuse Biixi Xilka ka Dego Wey ka Qoomameeyeen Durtaba” Maareeye Hore Daarood

October 7, 2026

Mareykanka oo tilmaamay shaqsiyaadka arrinta Iran ay kala hadlayaan iyo waxa ay kala hadlayaan

October 7, 2026

Xuutiyiinta oo madaafiic la dhacay Cadan yo deegaanno kale oo Yemen ka tirsan

October 7, 2026

Kenya oo sheegtay in ay aqoonsatay 57 qof oo xiriir la sameeyay bukaankii Ebolaha u dhintay

October 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker