Sacuudiga oo sheegay in weerar Xuutiyiintu ku qaadeen dalkaas khasaare ka dhashay

News DeskOctober 6, 2026
1 minute read

Hay’adda Duulista Rayidka Sacuudiga ayaa sheegtay in ugu yaraan saddex qof ay ku dhaawacmeen weerarro xalay lagu qaaday garoomada diyaaradaha Jizan iyo Najran.

Hay’addu waxay sidoo kale sheegtay in dhismayaasha iyo xarumaha garoomada ay soo gaareen “waxyeello kooban”.

Xuutiyiinta Yemen ayaa hore u sheegtay inay weerarro ku qaadeen garoomada diyaaradaha Sacuudiga.

Weerarradan ayaa dhacay xilli ciidamada dowladda Yemen ee Sacuudigu taageero ay sheegeen inay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta marinka Bab al-Mandab.

Ciidamada dowladda Yemen ayaa shalay ku dhawaaqay inay bilaabeen hawlgal ballaaran oo loogu magac daray “Yemen Sunrise ama howlgal qorrax sii baxa”, kaas oo ay ku doonayaan inay Xuutiyiinta kaga saaraan deegaannada ay maamulaan.

Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa sheegay inuu taageerayo ciidamadaas, isagoo hawlgalka ku taageeraya 100 diyaaradood oo dagaal iyo daboolka cirka.

News DeskOctober 6, 2026
1 minute read
home

Related Articles

32 qof oo ku dhintay diyaarad ku burburtay Nigeria

October 6, 2026

Jarmalka oo xidhay madaxii hore ee sirdoonka dalkaas iyo waxyaabaha loo haysto

October 6, 2026

Maraykanka iyo Iraan oo warar kala duwan ka soo saaray xaaladda marinka Hormuz.

October 6, 2026

Laba dhallinyaro Soomaali ah oo lagu dhaawacay toogasho ka dhacday garoon kubadda cagta ee Minnesota

October 6, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker