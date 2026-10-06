Sacuudiga oo sheegay in weerar Xuutiyiintu ku qaadeen dalkaas khasaare ka dhashay
Hay’adda Duulista Rayidka Sacuudiga ayaa sheegtay in ugu yaraan saddex qof ay ku dhaawacmeen weerarro xalay lagu qaaday garoomada diyaaradaha Jizan iyo Najran.
Hay’addu waxay sidoo kale sheegtay in dhismayaasha iyo xarumaha garoomada ay soo gaareen “waxyeello kooban”.
Xuutiyiinta Yemen ayaa hore u sheegtay inay weerarro ku qaadeen garoomada diyaaradaha Sacuudiga.
Weerarradan ayaa dhacay xilli ciidamada dowladda Yemen ee Sacuudigu taageero ay sheegeen inay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta marinka Bab al-Mandab.
Ciidamada dowladda Yemen ayaa shalay ku dhawaaqay inay bilaabeen hawlgal ballaaran oo loogu magac daray “Yemen Sunrise ama howlgal qorrax sii baxa”, kaas oo ay ku doonayaan inay Xuutiyiinta kaga saaraan deegaannada ay maamulaan.
Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa sheegay inuu taageerayo ciidamadaas, isagoo hawlgalka ku taageeraya 100 diyaaradood oo dagaal iyo daboolka cirka.