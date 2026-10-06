Maraykanka iyo Iraan oo warar kala duwan ka soo saaray xaaladda marinka Hormuz.
Sarkaal sare oo ka tirsan saldhigga difaaca cirka ee Khatam al-Anbiya ayaa mar kale sheegay in “Marin-biyoodka Hormuz uu si buuxda gacanta ugu jiro ciidamada qalabka sida ee Iran.” Isla markaana, Taliska Dhexe ee Maraykanka (CENTCOM) ayaa sheegay in ay sii socoto hirgelinta go’doominta badda ee dekedaha Iran.
Brigadier General Shamkhal Jafari ayaa wareysi uu siiyay telefishinka Iran ku yiri: “Waxaan ku qasbannay cadowga inuu maraakiibtiisa iyo qalabkiisa badda geeyo meel aad uga fog xuduudaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran.”
Dhanka kale, CENTCOM, warbixinteedii ugu dambeysay, waxay sheegtay in ciidamada Maraykanku ay leexiyeen markabkii ganacsi oo dhan 130-aad intii lagu guda jiray hirgelinta go’doominta badda ee Iran.
Sida ay sheegtay CENTCOM, go’doominta ayaa dib loo soo celiyay 14-kii Luulyo, iyadoo uu amray madaxweynaha Maraykanka, waxaana bartilmaameed u ah maraakiibta isku dayaysa inay galaan ama ka baxaan dekedaha Iran.
Taliska ayaa sidoo kale sheegay inuu hawl-gab ka dhigay saddex markab oo aan u hoggaansamin amarada ciidamada Maraykanka, isla markaana uu 13 markab oo ganacsi burburiyay 12-kii toddobaad ee la soo dhaafay. CENTCOM waxay ku andacoonaysaa in maraakiibtaasi ay jebiyeen go’doominta ama ay qayb ka ahaayeen shabakad qarsoodi ah oo ay maamusho Ilaalada Kacaanka Iran, taas oo ku kacaysa balaayiin doollar.
Brad Cooper, oo ah taliyaha CENTCOM, ayaa sheegay in ciidamada Maraykanku ay weli diiradda saarayaan fulinta hawlgalkan, isla markaana ay si degdeg ah tallaabo uga qaadi doonaan maraakiibta isku dayda inay hareer maraan go’doominta.
Admiral Habibollah Sayyari, oo ah isku-duwe ku-xigeenka ciidamada militariga Iran, ayaa sidoo kale toddobaadkii hore sheegay in Maraykanku uu dib ugu laabtay koonfurta Badweynta Hindiya, isla markaana uu halkaas ka fulinayo go’doominta badda isagoo jooga meel ka baxsan gaarista hubka Iran.
Sheegashada Iran ee ah inay si buuxda gacanta ugu hayso Marin-biyoodka Hormuz iyo tirooyinka hawlgallada ee ay CENTCOM shaacisay si madax-bannaan looma xaqiijin.