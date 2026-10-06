Jarmalka oo xidhay madaxii hore ee sirdoonka dalkaas iyo waxyaabaha loo haysto
Madaxii hore ee sirdoonka Jarmalka, August Hanning, ayaa la xiray iyadoo looga shakisan yahay basaasnimo iyo inuu isku dayay inuu sirta dowladda u gudbiyo quwadaha shisheeye.
Baarayaasha ayaa sheegay in Mr. Hanning, oo muddo toddobo sano ah ilaa 2005 madax ka ahaa hay’adda sirdoonka dibadda ee Jarmalka, BND, uu xog sir ah ka iibsaday kaaliyihiisii hore, kadibna uu xogtaas u adeegsaday diyaarinta falanqaynno uu u gudbinayay hay’ad sirdoon oo shisheeye.
Kaaliyihii hore ayaa isaguna la xiray.
Mas’uuliyiintu ma aysan sheegin quwadaha shisheeye ee arrintan ku lug lahaa, balse warbaahinta Jarmalka ayaa sheegtay in xogtaasi ay ku jireen qiimaynno xasaasi ah oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran iyo ciidamada milatariga Ruushka.
Qareennada Mr. Hanning ayaa diiday eedeymaha loo jeediyay.