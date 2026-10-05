Ra’iisul wasaaraha Spain oo wajahaya culus iyo cadaadis xooggan
Ra’iisul Wasaaraha Spain Pedro Sánchez ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo doorasho baarlamaan oo degdeg ah, xilli uu maanta jeedinayo khudbad laga sii daawan doono telefishinka.
Sánchez ayaa toddobaadyadii u dambeeyay wajahayay cadaadis sii kordhaya, kaas oo xoogaystay kaddib markii dowladdiisu Jimcihii ku guuldarreysatay cod muhiim ah oo ku saabsanaa tallaabooyin guryaha la xiriira.
Tallaabooyinkan ayaa la diyaariyay kaddib dibadbaxyo dalka oo dhan ka dhacay, kuwaas oo looga soo horjeeday in haweeney 87 jir ah laga saaro gurigeeda, kadib markii kirada si weyn loo kordhiyay.
Dowladda Sánchez ayaa sidoo kale wajahaysa fadeexado iyo dacwado maxkamadeed oo saameeyay xisbiga Socialist Party iyo qaar ka mid ah xulafadiisa dhow.
Ra’iisul wasaaraha Spain ayaa hadda aan haysan aqlabiyad baarlamaan