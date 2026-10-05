Mareykanka oo weerar ku laayay dad doon saarnaa

News DeskOctober 5, 2026
Less than a minute

Taliska Mareykanka ee Koonfurta ayaa Axaddii, weerar ku qaaday doon kuwa dheeraysa ah oo uu sheegay inay ku shaqaynaysay waddooyin loo adeegsado tahriibinta daroogada ee Kariibiyaanka.

Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in afarta qof ee doonta saarnaa, oo uu ku tilmaamay “argagixisada daroogada”, lagu dilay weerarka.

Si kastaba, Mareykanku ma uusan shaacin nooca daroogada ama caddeymaha muujinaya waxa doonta ay sidday.

Hawlgallada noocan ah ayaa hore loogu dhaleeceeyay dhinaca sharciga caalamiga ah, iyadoo qaar ka mid ah khubarada ay ku eedeeyeen Mareykanka inuu galay dambiyo dagaal.

Aqalka Cad iyo Pentagon-ka ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka ah daroogada iyo in kooxaha daroogada lagu daray liiska ururrada “argagixisada ah

News DeskOctober 5, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xeerkaasi Saxaafaddu Haduu Sidaa ku Gudbo maaha kii Dhiqi lahaa Saxaafadda JSL.” Guddoomiyaha Solja

October 5, 2026

“Xukuumadu Xadhiga Hajoojiso…Afhayeenka Xisbiga Kulmiye Mustafe Shiine.

October 5, 2026

Dhamaan dadkii saarnaa diyaarad badda ku burburtay oo laga cabsi qabo in ay dhinteen

October 5, 2026

Ra’iisul wasaaraha Spain oo wajahaya culus iyo cadaadis xooggan

October 5, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker