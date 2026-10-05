Israel oo xidhaysa marinno muhiim ah oo ku yaalla Daanta Galbeed iyo Gaza
Mas’uuliyiinta Israel ayaa go’aansaday inay Isniinta iyo Arbacada xiraan Daanta Galbeed iyo marinnada laga galo Marinka Gaza, xilli la xusayo sannad-guurada saddexaad ee weerarradii 7-dii Oktoobar 2023.
Wasiirka Difaaca Israel, Yisrael Katz, ayaa sheegay inuu ansixiyay soo jeedinta ciidamada ee lagu dhaqan-gelinayo xayiraadaha 5-ta iyo 7-da Oktoobar, isagoo sheegay in ujeeddadu tahay qiimeynta xaaladda amni iyo xuska sannad-guurada weerarrada.
Xayiraadaha Daanta Galbeed waxaa lagu saleyn doonaa talooyinka ciidamada iyo qiimeynta amniga. Si kastaba, waxaa jiri doona dad laga qafiifinayo ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka muhiimka ah iyo xaalado gaar ah.
Sidoo kale, laba maalmood ayaa la xirayaa marinnada laga galo Gaza, taasoo xaddidi doonta dhaqdhaqaaqa dadka Falastiiniyiinta.
Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Israel ay adkeyneyso tallaabooyinka amni ka hor sannad-guurada weerarradii 7-dii Oktoobar, kuwaas oo sababay dagaal weyn oo u dhexeeya Israel iyo Xamaas.