Israa’iil oo hoggaamiye Ingiriiska ka soo jeeda ka mamnuucday dalkeeda

News DeskOctober 5, 2026
Less than a minute

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israel ayaa sheegtay inay ka mamnuucday in dalka uu galo Zach Polanski, oo ah hoggaamiyaha xisbiga Green Party ee Britain.

Arrintan ayaa timid kaddib markii xisbiga Green Party uu ansixiyay mooshin uu ku tilmaamaya “Sahyuuniyadda” cunsuriyad.

Inta badan xubnaha xisbiga ayaa taageeray mooshinka intii lagu jiray shirkii sannadlaha ahaa, inkastoo qaar ka mid ah madaxda xisbiga ay kasoo horjeesteen.

Golaha Wakiillada Yuhuudda Britain iyo Golaha Hoggaanka Yuhuudda ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ku tilmaamidda Yuhuudda iyo hay’adaha Yuhuudda Britain inay yihiin cunsuriyiin ay sii hurinayso nacaybka Yuhuudda ee dalka.

Madaxa xubnaha Yuhuudda ee Green Party ayaa sheegay inuu dib u eegayo xubinnimadiisa xisbiga.

News DeskOctober 5, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xeerkaasi Saxaafaddu Haduu Sidaa ku Gudbo maaha kii Dhiqi lahaa Saxaafadda JSL.” Guddoomiyaha Solja

October 5, 2026

“Xukuumadu Xadhiga Hajoojiso…Afhayeenka Xisbiga Kulmiye Mustafe Shiine.

October 5, 2026

Dhamaan dadkii saarnaa diyaarad badda ku burburtay oo laga cabsi qabo in ay dhinteen

October 5, 2026

Mareykanka oo weerar ku laayay dad doon saarnaa

October 5, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker