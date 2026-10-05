Israa’iil oo hoggaamiye Ingiriiska ka soo jeeda ka mamnuucday dalkeeda
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israel ayaa sheegtay inay ka mamnuucday in dalka uu galo Zach Polanski, oo ah hoggaamiyaha xisbiga Green Party ee Britain.
Arrintan ayaa timid kaddib markii xisbiga Green Party uu ansixiyay mooshin uu ku tilmaamaya “Sahyuuniyadda” cunsuriyad.
Inta badan xubnaha xisbiga ayaa taageeray mooshinka intii lagu jiray shirkii sannadlaha ahaa, inkastoo qaar ka mid ah madaxda xisbiga ay kasoo horjeesteen.
Golaha Wakiillada Yuhuudda Britain iyo Golaha Hoggaanka Yuhuudda ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ku tilmaamidda Yuhuudda iyo hay’adaha Yuhuudda Britain inay yihiin cunsuriyiin ay sii hurinayso nacaybka Yuhuudda ee dalka.
Madaxa xubnaha Yuhuudda ee Green Party ayaa sheegay inuu dib u eegayo xubinnimadiisa xisbiga.